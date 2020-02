La giocata della notte: schiacciata mancina di Leonard con il punto esclamativo!

Kawhi Leonard fa saltare in piedi il suo pubblico quando all'8' del primo quarto di gioco contro i Memphis Grizzlies decide di andarsene in penetrazione e di finire con la schiacciata mancina. Clippers avanti 18-4 e fan in visibilio.

Kawhi finirà con 25 punti, ma quello che fa vedere nel primo quarto è impressionante: 14 punti e Clippers avanti 40-14. Finirà 124-97.

Questi i numeri di KL: 25 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate con il 59% al tiro e il 100% ai liberi. 29a gara con più di 25 punti, 26a gara con più di una rubata, 40a gara con più di 3 assist.