La giocata della notte: Simmons ruba palla e duetta con Horford, che spettacolo!

Il primo quarto della sfida tra Phoenix e Philadelphia, vinta 114-109 dai Suns, diventa teatro della giocata più spettacolare della notte. Il protagonista è Ben Simmons, che ruba palla a Kelly Oubre Jr, parte in campo aperto e duetta splendidamente con Horford, che chiude l'azione appoggiandosi al tabellone. Baynes, preso in mezzo, non può fare altro che restare a guardare.