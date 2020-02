La giocata della notte: taglio da fondocampo e schiacciata reverse di LaVine

Chicago Bulls in attacco, Tomas Satoransky in palleggio a guidare l’azione e l’assist appena superata la metà campo è davvero da antologia! Sulla linea di fondo, partendo da sinistra, Zach LaVine, taglia verso il centro area, supera la difesa di Dort e Adams che non possono nulla. Non solo il taglio a canestro velocissimo, LaVine si diverte con una schiacciata pazzesca reverse, inchiodata di tutta forza.

AI Bulls non bastano i 41 di Zach LaVine, 27 nel secondo tempo, e i 35 di Coby White, terza gara in fila oltre i 30 e massimo in carriera. Il finale vedrà i Thunder aggiudicarsi la partita 124 a 122 ma questa giocata resta sicuramente l’azione della serata!