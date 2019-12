La giocata della notte: tiro corto di Doncic, Porzingis ci si avventa come un falco

I Dallas Mavericks vincono contro i Minnesota Timberwolves, ma non di molto. Decisiva è la fase finale della partita, in cui i Mavs devono mettere punti in cascina per tenere lontani i Wolves. Così, a un minuto circa dalla fine, Luka Doncic prova la tripla quando sta per scadere il conto alla rovescia per l'attacco. Il tiro, però, non va: è corto. Tutti gli avversari sono rivolti verso lo sloveno e sono anche un po' stupiti nel non veder entrare il tiro, ma Kristaps Porzingis è più furbo di loro e si fa largo tra quelle che in quel momento sembrano belle statuine, intercetta la palla e la mette dentro con un reverse che lascia ancor più di sasso i Timberwolves.