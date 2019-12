Ha solo 19 anni eppure ha già iniziato a spiegare la sua in NBA. In attesa di Zion Williamson, i Pelicans si godono un Jaxson Hayes da 17 punti contro i Phoenix Suns capace di giocate del genere. Palla di Lonzo Ball per il classe 2000 che dalla linea della lunetta parte e con un solo palleggio si alza verso canestro e schiaccia ad una mano. Ah, ovviamente tutto questo fatto davanti alla difesa di Cheick Diallo, 2.03cm di ala forte. I Pelicans lo hanno chiamato "The Hammer" e non potrebbe essere altrimenti tant'è che la schiacciata di Haynes si piazza anche in prima posizione nella Top 5 delle giocate...