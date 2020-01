La giocata della notte: Trae Young segna da metà campo e dedica il canestro a Kobe Bryant

Ci sono tragedie che vanno al di là del tifo e uomini universalmente riconosciuti come idoli, indipendentemente dalla maglia che hanno indossato. Kobe Bryant era uno di questi. Scomparso tragicamente a 41 anni insieme alla figlia primogenita, Kobe era un idolo sportivo e un modello per tanti. Lo era anche per Trae Young, che ha voluto onorare il suo mito indossando all'inizio della partita con i Washington Wizards la maglia numero 8, il primo numero che ha forgiato il nome di Black Mamba nella leggenda. Non solo, a metà partita il giocatore degli Atlanta Hawks è riuscito a rubare palla sotto il proprio canestro e a segnare una tripla sulla sirea dalla sua metà campo: inutile dire che ha dedicato quel tiro al campione che non c'è più.