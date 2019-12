La giocata della notte: tripla morbida di Giannis Antetokounmpo, una di tante

Gli Antetokounmpo presenti sul campo per Milwaukee Buck-Los Angeles Lakers sono ben tre, ma solo uno gioca: lui, Giannis. E tanto per chiarire il suo stato di forma, sigla un career high di 5 triple in partita. La più bella? Di sicuro il fraseggio fuori dall'arco con i compagni per poi tirare da lontano e mettere dentro la palla nella maniera più morbida possibile.