La giocata della notte: triplona vincente di Morris, ovazione per lui, fischi per Porzingis

New York Knicks-Dallas Mavericks la risolve Marcus Morris con tripla pesante come un macigno a 13 secondi dalla sirena con punteggio inchiodato sul 101 pari.

Ball handling, step back e canestrone in faccia all’inerme Maxi Kleber per regalare ai Knicks la terza vittoria della stagione, la seconda contro i Dallas Mavericks dell’odiato ex (fischiatissimo al Madison Square Garden) Kristaps Porzingis. Che la W contro i quotati Mavs segni la tanto agognata svolta in casa Knicks?