La giocata della notte: una scala reale per il re! Che elevazione per LeBron James

Nella notte in cui LeBron James raggiunge la 90esima tripla doppia in carriera non poteva non rubare la scena allo STAPLES Center di Los Angeles con una giocata delle sue. Nella sfida vinta per 106-99 contro i Detroit Pistons, il numero 23 si è reso protagonista di una giocata pazzesca in tandem con Kentavious Caldwell-Pope. Intesa perfetta dei due, con una rimessa in attacco del numero 1 che pesca alla perfezione il compagno di squadra, implacabile nell'eludere la marcatura di Andre Drummond e perfetto nello schiacchiare la palla a spicchi infondo alla retina.