La giocata della notte: Zion Williamson show, devastante alley oop contro i Portland Trail Blazers

Ha dovuto attendere tre mesi in più, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare buona parte della prima parte di stagione, ma Zion Williamson ha impiegato pochissime partite per dimostrare di essere davvero un giocatore speciale, e che caratterizzerà la NBA nel prossimo decennio.

Alla nona uscita coi New Orleans Pelicans, la prima scelta assoluta del draft 2019 ha trascinato la sua squadra al roboante successo sui Portland Trail Blazers (138-117) con la prima escursione oltre i 30 punti della sua avventura nella National Basketball Association. 31 punti, 9 rimbalzi e 5 assist in 28 minuti di utilizzo per Zion che è il rookie più veloce a segnare 30 punti in NBA dai tempi di Allen Iverson (1996) ed è anche la prima matricola dal 1976-77 a completare una partita da almeno 30 punti, 5 assist e 5 rimbalzi.

Numeri pazzeschi per un giocatore che già in queste prime uscite dà l’impressione di essere davvero quasi impossibile da fermare, specie quando decide di andare fino in fondo usando quel fisico da bulldozer abbinati a movenze feline. Potenza pura come l’alley oop che ha fatto letteralmente alzare in piedi tutto il pubblico dello Smoothie King Center.