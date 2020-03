La NBA si ferma, Vince Carter a fine carriera: "È stato fantastico. Almeno ho segnato l'ultimo tiro"

La notizia della sospensione dell’NBA è arrivata ad Atlanta nel corso dell’overtime contro i Knicks alla StateFarm Arena. Lì, le squadre hanno finito la partita e poi appreso il fatto: positività di Rudy Gobert al Corona Virus e conseguente stop del campionato.

Shock tra i giocatori, e per alcuni però, che stavano facendo della stagione in corso una sorta di passerella di saluto, questo brusco stop del campionato potrebbe essere anche la traumatica fine di una carriera. Ovviamente stiamo parlando di Vince Carter che in quella partita alla State Farm Arena, in un’atmosfera surreale con la notizia della positività di Gobert già nell’aria, è entrato in campo per volere di coach Pierre realizzando quello che di fatto potrebbe essere l’ultimo canestro della sua carriera.

Palla a Carter, tiro da 3, segna e tutti in delirio. Sarebbe bello scrivere del palazzo pieno ad acclamarlo, ma così non è stato. Certo, ci sono stati applausi e tributi da parte di compagni e avversari che forse, prima di lui, si sono resi conto che quello sarebbe potuto essere l’ultimo canestro di Vince Carter.

" Una notte davvero strana ma sono davvero riconoscente a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa avventura di 22 anni. Se questa è la fine, grazie davvero a tutti per l’amore e il supporto in questi anni "

Così ha twittato a mente fredda Vince Carter, non prima della conferenza stampa però...

" Se lo chiedeste alle persone intorno a me sì, sarebbe così. E ne sono grato. Io ho fatto quello che dovevo fare, ora esco dalla porta e va bene così, credetemi. Sto bene. Solo… è stato tutto una gran bella partita. Se la mia carriera dovesse essere finita oggi, sarebbe qualcosa di talmente particolare da essere indimenticabile. Almeno sono riuscito a segnare il mio ultimo tiro! "

E se l’addio dovesse arrivare da casa e non sul parquet, ci sarà tempo di tornare a stupire tutti con un match d’addio, quando l’incubo del Covid-19 sarà finalmente finito anche in America.