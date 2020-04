La NBA si stringe intorno a Karl-Anthony Towns: morta la mamma per Coronavirus

" Mia madre Jacqueline è la donna più forte che conosca, attualmente si trova in coma farmacologico. Non posso più parlarle [Karl-Anthony Towns, 24/03/2020 @Instagram] "

Venti giorni fa in un videomessaggio struggente Karl Anthony Towns, centro e stella dei Minnesota Timberwolves, così aveva raccontato la battaglia dell’adorata mamma contro il devastante Covid-19. Purtroppo Jacqueline Cruz-Towns non ce la fa a sconfiggere il virus che sta seminando decine di migliaia di morti ovunque in tutti gli stati del mondo e lunedì è morta in ospedale a seguito di complicazioni per il Coronavirus.

La signora Jacqueline aveva 58 anni. “Jackie è stata molte cose per tante persone: moglie, madre, figlia, nonna, sorella, zia e amica – recita un comunicato diramato a nome della famiglia Towns - La matriarca della famiglia Towns, era un'incredibile fonte di forza; donna premurosa, caparbia ed estremamente amorevole, ha toccato l’animo di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. La sua passione era palpabile e la sua energia non verrà mai sostituita”.

Immediatamente la famiglia NBA si è stretta attorno al lungo dei Twolves e la franchigia di Minneapolis con una nota ha voluto onorare la memoria di Jackie, definendo la signora Cruz come la tifosa numero 1 di Karl-Anthony.

" Jackie ha fornito energia costante e positiva per Karl-Anthony ed è stata amata da tutta la nostra organizzazione e dallo staff che lavora al Target Center. Tutta la nostra organizzazione e la Lega si stringe nel supporto a Karl e alla famiglia Towns in questo momento doloroso. "