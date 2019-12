La NBA trattiene il fiato per David Stern: emorragia cerebrale, operato d'urgenza

Dagli States ecco una notizia che scuote il mondo del basket: David Stern, commissioner della NBA dal 1984 al 2014, è stato male mentre pranzava in un ristorante di New York. Il 911 è intervenuto subito e Stern è stato trasportato in ospedale - Mount Sinai West medical center - e conseguente in sala operatoria.

Il comunicato della NBA qualche ora più tardi spiega l'accaduto: si parla di emorragia cerebrale.

" Il commissioner emerito David Stern è stato colpito da un’emorragia nel primo pomeriggio di oggi ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Le nostre preghiere e i pensieri sono rivolti a David e alla sua famiglia "

Chi è David Stern

Storico commissioner della NBA, è stato alla guida del movimento cestistico statunitense per 30 anni: durante gli anni della sua gestione, Stern è stato in grado di ripensare completamente la lega e renderla un brand di successo mondiale. Ampliamento della copertura televisiva, inserimento di nuove squadre (incluse due canadesi), supervisione della creazione della WNBA (la lega femminile) sono solo alcune delle sue innovazioni di maggior spicco.