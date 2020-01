"Le leggende non muoiono mai": i Dallas Mavericks ritirano la maglia n° 24 in onore di Kobe Bryant

Una notizia che ha devastato tutti. Non solo i tifosi dei Los Angeles Lakers, ma tutti gli appassionati di basket e dello sport generale. Kobe Bryant è morto in un tragico incidente in elicottero nella giornata di domenica 26 gennaio, all’età di 41 anni. Grande sgomento per quanto accaduto e tanti amici e parenti hanno preferito non parlare per la tristezza.

In attesa di note ufficiali da parte dei Lakers, intanto, la società Dallas Mavericks ha deciso di ritirare la maglia n° 24 in onore di Kobe Bryant. Il 5 volte campione di NBA ha giocato solo a Los Angeles in carriera, ma - come detto - era un campione trasversale, apprezzato da tutte le tifoserie. Ecco che Dallas ha ritirato la maglia 24: “No Maverick will ever wear 24 again”.