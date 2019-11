Continuano le iniziative benefiche di LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers ha annunciato infatti la volontà di costruire case e alloggi per ospitare gli studenti della sua "I Promise School".

La scuola ideata, voluta e finanziata dallo stesso LeBron e dalla sua fondazione di beneficenza" si trova ad(Ohio), la città natale del 3 volte campione NBA. L'obiettivo della scuola è quella di aiutare i ragazzi meno fortunati e ritenuti a rischio garantendo loro l’istruzione necessaria e non solo. Proprio per questo motivo James costuirà anche degli alloggi per i propri alunni e le loro famiglie meno fortunate.Al momento l’istituto ospita oltre 240 studenti delle classi medie ma il cestita dei Lakers vorrebbe estendere l’insegnamento a tutte le classi, a partire quindi dalle classi elementari.Il giocatore classe 1984 non è nuovo a questi gesti di grande cuore fuori dal parquet ed è sempre stato molto attivo e in prima linea per aiutare i più sfortunati. Solo un mese fa aveva donato ai suoi alunni 800 paia di scarpe firmate Nike e Lebron James mentre solo qualche giorno fa aveva deciso di fare una considerevole donazione alle associazioni di volontari intervenute per aiutare la popolazione durante gli incendi avvenuti in California che aveva coinvolto anche lo stesso LeBron.