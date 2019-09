LeBron James: "Davis è eccezionale, dobbiamo riportare i Lakers dove meritano"

" Dobbiamo riportare i Lakers dove meritano ma sarà un processo. Alla fine sappiamo quale sarà il nostro obiettivo, ma non possiamo avere fretta "

Così LeBron James parlando nel corso del media day dei Los Angeles Lakers, una delle franchigie più attesa nella prossima stagione. I gialloviola si sono rinforzati con l'arrivo dell'all star Anthony Davis dai New Orleans Pelicans e proprio del suo nuovo compagno ha parlato King James:

" Sappiamo tutti che Anthony Davis è eccezionale. Sarà emozionante avere una mente così giovane e bella, un giocatore bellissimo ma anche un grande leader "

LeBron non si è invece sbilanciato su una sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno, per cui hanno già annunciato la loro disponibilità Stephen Curry di Golden State, James Harden e Russell Westbrook di Houston. "Non lo so, mi piacerebbe. Voglio rimanere in buona salute. È molto importante. Non sono contento di cosa abbiamo fatto questa estate", ha concluso.