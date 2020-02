LeBron James: "La schiacciata di Kobe? Non voluta ma è stata incredibile"

LeBron James e una clip diventata virale sui social, dopo la partita di giovedì scorso contro gli Houston Rockets: la sua schiacciata messa a confronto con quella realizzata da Kobe Bryant nel 2001, due gesti atletici identici e altrettanto iconici.

La clip, montata dalla squadra video dei Lakers, continua a fare visualizzazioni: un omaggio eccezionale ma non pensato a tavolino, come spiega lo stesso LeBron, tornando sull'accaduto.

" Non era mia intenzione in realtà, non l’ho deciso a tavolino. Ho saltato e deciso in aria cosa fare, in effetti è incredibile come mi sia riuscita la stessa identica schiacciata, uguale a quella di Kobe di quanti, 19 anni fa? Il nostro team social media ha messo insieme quella fantastica clip… Kobe è nei cuori di tutti noi "

L'autore dello scatto è Andrew Bernstein, storico fotografo NBA.

Quando l’ho vista ho pensato subito a quanto bella fosse. Poi ho rivisto il video, e si vede esattamente il momento del flash dello scatto: un tentativo solo, mentre ero in aria… Andy è il vero MVP. Sono contento, avere anche questo momento come parte della mia carriera, poterlo correlare alla memoria di Kobe ed averlo vissuto in maglia Lakers e davvero bello