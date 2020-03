LeBron James: “Non stringerò mai più la mano a nessuno… Giocare senza spettatori? Non c’è emozione"

E’ notizia di ieri: gli Stati Uniti sono diventati il Paese con il più alto numero di contagi per il Coronavirus al mondo. Un primato che sicuramente gli americani avrebbero preferito evitare e le contromisure dell’asset politico nazionale del Presidente Donald Trump si fanno sentire nel viver quotidiano.

C’è paura anche negli States e i campioni della NBA devono fare i conti con una situazione del tutto imprevedibile. Una delle stelle del campionato professionistico di basket LeBron James ha stupito per alcune esternazioni riportate dal giornale spagnolo As. Scherzando (fino a un certo punto), il campione dei Los Angeles Lakers ha dichiarato:

" Non stringerò più la mano a nessuno dopo questa m...a di Coronavirus "

Sull’eventualità poi di giocare a porte chiuse, le considerazioni di James non lasciano spazio alle interpretazioni:

" Non c’è emozione, non c’è pianto, non c’è gioia, non c’è avanti e indietro. "

LeBron ha poi sottolineato che non suggerirà ad altri di restare a casa, ritenendo che il suo pensiero possa essere frainteso: “Penserebbero che per me è più facile“. Tuttavia l’asso di L.A. ha aggiunto: “Lo stop di questi giorni mi dà l’opportunità di divertirmi con i miei figli e mia moglie“.

