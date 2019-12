LeBron James Re gentiluomo: "investe" una signora durante il gioco e l'aiuta a rialzarsi

Un piccolo gesto che può significare tanto. Nella sfida contro i Portland Trail Balzers, LeBron James ha dato spettacolo con l'ennesima prestazione da Re, trascinando i suoi Lakers alla facile vittoria per 136 a 113. Ma il numero 23 gialloviola si è messo in luce anche per un gesto extra cestistico, verificatosi a metà del terzo quarto. LeBron, indietreggiando distrattamente oltre la linea di bordocampo, ha urtato un'addetta del Moda Center ferma di spalle davanti alla prima fila di spettatori.

Il 34enne di Akron non ci ha pensato due volte ad aiutare la signora ad alzarsi e a sincerarsi delle sue condizioni, prima di riprendere il gioco. Un gesto forse scontato ma che ha regalato alla "fortunata" un sorriso inaspettato.