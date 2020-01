LeBron James supera Kobe Bryant e diventa il 3° miglior marcatore di sempre della storia della NBA

Altro straordinario record per LeBron James che nella notte diventa il terzo miglior marcatore di sempre della storia NBA. Con i 29 punti messi a referto contro i Philadelphia 76ers allo Wells Fargo Center infatti la stella di Akron ha raggiunto quota 33.655 punti superando così Kobe Bryant nella speciale classifica all-time.

LeBron James aveva superato lo scorso 7 Marzo 2019 un altro mostro sacro della pallacanestro come Michael Jordan (32.292 punti) e ora può mettere nel mirino Karl Malone che è distante 3.285 punti mentre Kareem Abdul-Jabbar guida la classifica con 38.387 punti.

Lo stesso "Black Mamba", che ha chiuso la sua lunga carriera con 33.643 punti messi a referto in totale in NBA, ha voluto congratularsi sui social con il 3 volte campione NBA per il traguardo raggiunto.

LeBron James ha superato l'ex rivale proprio a Philadelphia, città natale di Kobe Bryant, e ha impiegato 104 gare in meno rispetto a lui. Inoltre come accaduto nel sorpasso su Michael Jordan, il "King" non ha potuto festeggiare con una vittoria sul campo il traguardo, infatti i suoi Lakers sono usciti sconfitti in entrambi i casi: prima con i Denver Nuggets (99-115) e poi appunto contro i Sixers (108-91).