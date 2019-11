In molti si domandavano come sarebbe stata la seconda stagione NBA di Luka Doncic dopo che nella prima aveva sorpreso tanti, in particolare il pubblico americano che non lo conosceva bene come noi qui in Europa. Si pensava potesse subire l'impatto contro avversari ora pronti ad affrontarlo e a contenerlo, si immaginava che dopo quel primo anno non avesse chissà quali margini di miglioramento, e invece... Invece Luka Doncic sta letteralmente mettendo a ferro e fuoco l'NBA, i Dallas Mavericks suoi e del gemello Kristaps Porzingis sono una delle squadre più performanti a livello offensivo (9-5 il record col terzo attacco della Lega ad oltre 116 punti di media) e il gioiello sloveno sta sbriciolando record su record, tanto che il suo nome viene inserito nel discorso per l'MVP assieme a quelli dei vari LeBron James, Giannis Antetokounmpo e James Harden. E non ha ancora compiuto 21 anni...

Lo show contro i Warriors

L'inizio di stagione di Doncic è stato a dir poco clamoroso, sta viaggiando a 30 punti, oltre 10 rimbalzi e quasi 9 assist di media, ma nelle ultime due notti ha esagerato, è stato letteralmente debordante. Prima il massimo in carriera di punti, 42, contro i San Antonio Spurs (con 11 rimbalzi e 12 assist), e poi lo show contro i Golden State Warriors, travolti da un Doncic versione "tsunami" con 33 punti nel solo primo tempo (vedi mappa di tiro qua sotto), 35 alla fine con 10 rimbalzi e 11 assist in 26' totali sul parquet!

Una prima frazione stellare: nel primo quarto stampa 22 punti (primato personale in un quarto), 5 rimbalzi e 5 assist, da solo meglio di tutti i Warriors, tenuti a 16, 4 rimbalzi e 4 assist (roba che non si vedeva da Allen Iverson nel 2003 coi 76ers contro i Bulls), poi a fine secondo quarto il suo personale tabellino recita 33 punti (10 su 11 al tiro), 6 rimbalzi e 5 assist. Nel terzo quarto completa l'opera, stampa la settima tripla doppia in 14 gare (15esima in carriera) e osserva i compagni fino alla sirena conclusiva.

Record su record

Ecco, si parlava di primati. Ormai, ad ogni partita, Luka Doncic aggiorna il libro dei record a livello NBA. Inevitabile un elenco con i suoi "milestones", i suoi traguardi, come dicono dall'altra parte dell'oceano:

L'unico giocatore nelle ultime 20 stagioni con 30 punti, 5 assist e il 90% al tiro in un tempo.

Il primo nella storia a realizzare una tripla doppia con almeno 35 punti in 26 o meno minuti.

Il più giovane nella storia con due triple doppie consecutive da almeno 35 punti (a 20 anni e 265 giorni, meglio di Oscar Robertson, a 22 anni e 34 giorni nel 1960).

Il quinto giocatore nella storia a viaggiare in tripla doppia di media con 30 punti segnati nell'arco di 10 partite (31.9 punti, 11.7 rimbalzi, 10.3 assist). Gli altri sono LeBron James, Russell Westbrook, Michael Jordan e Oscar Robertson.

Il secondo giocatore a stampare una tripla doppia con almeno 40 punti (contro gli Spurs) prima dei 21 anni. L'altro è ovviamente LeBron James.

Un candidato MVP: LeBron, Giannis, Harden, fate attenzione

Non siamo nemmeno ad un quarto di questa stagione NBA 2019-20 ma per ora non si può fare a meno di considerare Luka Doncic un All Star e persino un candidato al premio di MVP stagionale, soprattutto se riuscirà a far coincidere i risultati individuali con il successo della squadra, ovvero portare i Dallas Mavericks ai playoff, o almeno lottare fino alla fine. Impressionante la crescita a livello di numeri personali, in termini di punti (quasi 9 in più), di rimbalzi (quasi 3 in più) e di assist (oltre 3 in più), pur restando in campo circa 2 minuti in più rispetto all'anno scorso. Quello che è aumentato è il dato dello "Usage", ovvero i possessi che gestisce quando è in campo rispetto al totale della squadra: dal 29% al 34%, a conferma che il suo ruolo è centrale per i Mavericks. In questa statistica, comandata da James Harden col 39.3%, è sesto assoluto in NBA!

Minuti Punti Rimbalzi Assist Rubate Perse % al tiro % da tre % ai liberi Usage % Off. Rat. Def. Rat. Net Rat. 2019-20 34.3 29.9 10.6 9.4 1.4 4.6 48.6 33.6 81.5 34.3 115.5 109.6 5.9 2018-19 32.2 21.2 7.8 6.0 1.1 3.4 42.7 32.7 71.3 29.6 107.6 110.6 -3.1 Differenza +2.1 +8.7 +2.8 +3.4 +0.3 +1.2 +5.9 +0.9 +10.2 +4.7 +7.9 -1.0 +9.0

Quello che sta facendo Luka Doncic è impressionante, lo sloveno ha appena iniziato ed è già affiancato ai grandi dell'NBA, attuale e passata. Inevitabile che il suo nome rientri nei discorsi per l'MVP, soprattutto se sei l'unico nei Top 5 per punti e assist, e nei Top 15 se si considerano anche i rimbalzi. In questo primo scorcio di regular season pochi stanno facendo quanto lui o meglio di lui, certamente LeBron James, rigenerato dall'arrivo di Anthony Davis ai Lakers, sicuramente James Harden, faro dei Rockets e con già 7 gare da 40 o più punti, e Giannis Antetokounmpo, stella dei Bucks ed MVP in carica.

Minuti Punti Rimbalzi Assist Rubate Perse % al tiro % da tre % ai liberi Doncic 34.3 29.9 10.6 9.4 1.4 4.6 48.6 33.6 81.5 LeBron 34.9 25 13.8 11.1 1.5 3.3 48.9 34.6 71.1 Harden 36.7 38.4 5.8 7.5 1.7 5.5 42.9 34.6 87.3 Giannis 32.8 30.5 7.9 6 1.3 4.7 58.9 30.6 61.3

* Usage: una stima della percentuale dei possessi che un giocatore utilizza quando è in campo rispetto al totale di squadra.

* Offensive/Defensive Rating: i punti segnati e subiti dalla squadra con lui in campo parametrati su 100 possessi.

* NetRating: la differenza tra Offensive e Defensive Rating.

LeBron y DoncicGetty Images

Suns, Kings, Hawks: perchè non l'avete scelto?

Luka Doncic all'alba della sua seconda stagione NBA è già uno dei volti della Lega e l'uomo franchigia dei Dallas Mavericks, lui che nel Draft 2018 è stato scelto alla numero 3 dagli Atlanta Hawks e poi scambiato per Trae Young alla 5. Cosa staranno pensando i Phoenix Suns (alla 1 DeAndre Ayton), i Sacramento Kings (alla 2 Marvin Bagley III) e gli stessi Hawks che hanno deciso di non puntare sullo sloveno? Forse meglio non infierire...