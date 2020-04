Manute Bol: l'eroe improbabile di 2,31m che prese fuoco dai 3 punti

Assieme a Gheorghe Mureșan, Il centro sudanese è considerato il più alto giocatore ad aver messo piede sul parquet NBA. I suoi 231 centimetri di altezza lo hanno reso una delle più affidabili e decantate torri difensive del campionato; terminò la sua carriera con più stoppate che punti a referto: 2086 contro 1599, l’unico nella storia a poter vantare una statistica del genere. A questo dato contribuirono anche le limitate capacità offensive di Bol: durante l’intero arco della sua carriera non superò mai i 4 punti di media a partita.

STAGIONE SQUADRA MEDIA PARTITE GIOCATE MEDIA PUNTI MEDIA STOPPATE 1994-95 Golden State Warriors 5.0 3.0 1.8 1993-94 Philadelphia 76ers 4.0 1.5 2.3 1993-94 Miami Heat-Washington Bullets 5.0 0.2 0.7 1990-93 Philadelphia 76ers 70.3 1.9 2.7 1988-90 Golden State Warriors 77.5 2.9 3.8 1985-88 Washington Bullets 79.6 3.0 3.8 MEDIA TOTALE: 40.2 2.1 2.5

Ma forse anziché le statistiche è più interessante raccontare il viaggio che lo portò a quella notte paradossale. Le origini di Bol sono avvolte dal mistero, da racconti mitici. E proprio perchè i miti si tramandano a voce, dell’infanzia di Manute non ci rimane nulla di scritto. Non esistono registri che documentino la sua data di nascita, non esistevano numeri al tempo per misurarlo. In una terra di spiriti, la metrica contava poco. La cosa strana è che Bol scoprì la misura della sua altezza solo all’arrivo in Occidente. Si dà per certo che sia nato a Gogrial, villaggio nell’attuale Sudan del Sud. Un luogo di tribù, capanne, sabbia e poco altro. Poi la retina di un canestro, con vista sul nulla.

Gogrial, Sudan, Manute BolOther Agency

1983: la scoperta, il draft e un dialogo surreale

Un uomo senza memoria, che iniziò a palleggiare solamente a 15 anni (così si ipotizza) una volta che i suoi centimetri non poterono più passare inosservati. Solo 5 anni più tardi debuttò in NBA.

La scoperta di Manute è attribuibile a due allenatori americani: Jim Lynam (ex coach dei San Diego Clippers) e Don Feeley, che aveva visto giocare Bol durante un suo soggiorno in Sudan. Lynam ha ricordato in un’intervista a Sports Illustrated gli attimi di quella telefonata surreale che lo avvisò dell’esistenza di un simile colosso:

" Don Feeley mi chiamò per dirmi che aveva trovato uno sleeper (termine utilizzato nell’NBA per indicare giocatori ad alto potenziale nascosto, in ottica draft). Gli risposi subito dicendogli che tutte le squadre avevano uno sleeper poco prima del draft, era normale. Poi Don mi disse che il suo era alto 2,31 metri, perciò decisi di ascoltarlo. "

Manute Bol (1962 - 2010)Imago

Lynam riuscì a convincere in extremis la dirigenza dei San Diego Clippers a selezionare Bol nella primavera del 1983. Ma la scelta di San Diego fu presto dichiarata irregolare dalla Commissione NBA: Manute era ancora troppo giovane per comparire sulla griglia del draft. Infatti, su delle scartoffie improvvisate da chissà chi, compariva la data di nascita del 16 ottobre 1962. Ma la verità era che nessuno in America aveva una minima idea delle coordinate spaziotemporali dalle quali Bol provenisse. Era sbucato dal deserto e aveva delle cicatrici sulla testa. Il primo ad interessarsi di quegli strani cerchi sul capo del cestista fu Kevin Mackey, coach di Cleveland State nonché una delle persone incaricate ad accogliere Manute negli Stati Uniti.

" Diceva di avere 35 anni. Ma io continuavo a notare quegli strani segni sulla sua testa e un bel giorno gli chiesi che significato avessero. Allora mi rispose che i bianchi avevano smarrito il suo certificato di nascita nella giungla e dunque ogni 5 anni si pestava il cranio con una pietra per tenere conto dei suoi anni. Lo stesso giorno contai quelle cicatrici e rimasi basito: considerata la sua spiegazione, Manute aveva 55 anni! "

Bol si ripresentò al draft l’anno successivo, e fu selezionato da Washington. Ma Lynam non lo aveva mai dimenticato, e 5 anni più tardi riuscì ad accasarlo alla corte dei Philadelphia 76ers. Il coach lo definiva spesso come un “diamante grezzo”: un termine che indicava quanto Bol fosse ancora tecnicamente acerbo, avendo cominciato a praticare basket in ritardo rispetto alla maggior parte dei giocatori professionisti. E tale impreparazione era evidente nei primi anni di carriera di Bol. Alto ma fragile, imponente ma mai abbastanza cattivo. Il suo fisico slanciato, la sua spropositata altezza, la sua pelle talmente scura che gli obiettivi delle televisioni non riuscivano a metterlo a fuoco, lo rendevano un vero e proprio U.F.O. in mezzo al campo; soprattutto se paragonato ai più tonici giocatori americani, costruiti dalle ore intensive di palestra. In verità, la condizione di “diamante grezzo” era estendibile a tutto il resto dei Philadelphia 76ers in quei maledetti primi anni ‘90, che li vedevano raschiare il fondo della classifica NBA.

Barkley mostruoso, ma...

Il 3 marzo 1993, degli scoraggiati Sixers viaggiarono fino a Phoenix per affrontare il temibile Charles Barkley, allora ritenuto uno dei centri più esplosivi della lega. Phoenix rappresentava il crocevia perfetto per una prestazione storica: lo stesso Barkley aveva abbandonato Philadelphia da pochi mesi in una trade che aveva portato ben 3 giocatori ai Sixers. Ma tale partita non verrà ricordata per la classica “prestazione dell’ex”.

Il deserto dell’Arizona era quella parte di Occidente che più si poteva avvicinare ai paesaggi d’infanzia di Manute. Forse fu l’aria diversa, forse un incrocio imprevisto tra spiriti. Fatto sta che il Bol che si presentò all’America West Arena non era più lo stesso delle stagioni precedenti. Dopo un primo tempo nel quale “Sir Charles” aveva martirizzato i poveri Sixers fino a distanziarli di 24 punti all’intervallo, il coach Doug Moe (76ers) decise di giocarsi la carta Bol. A un certo punto Manute ricevette la palla a 7 metri di distanza dal canestro; nessuno lo marcava, nessuno ci credeva; che il sudanese potesse tirare da quella distanza, non era stato scritto su nessuna scheda d’analisi. Ma come insegna la vera storia di Manute, nulla di importante rimane scritto. Basta la voce. E le voci che si alzarono all’ unisono dall’ America West Arena, che consegnarono un altro mito alla storia, erano composte di sole 3 sillabe: B-O-L.

Manute riuscì a insaccare quella palla tra i volti sconcertati di folla e giocatori avversari. Data la sua altezza, non dovette nemmeno staccare i piedi dal terreno, anzi: al fine di mantenere una corretta linea simmetrica col ferro piegava le braccia fino a sistemarsi il pallone all’altezza della nuca, dietro le sue spalle. Una tecnica mai vista, antiestetica, che nessuno nella storia NBA avrebbe mai provato a replicare; una catapulta di ossa, un cecchino folle; una nuova forma nata dalla notte di un ennesimo naufragio, di un incantesimo che gettò la folla di Phoenix nel panico più totale, a mostrarle per la prima volta degli spiriti. A quel punto la difesa dei Suns si fermò impietrita, e il gigante ne approfittò: finì la partita con un 6 su 12 da tre punti, una statistica che ai tempi faceva rabbrividire dato che fino a quell’anno il record di triple realizzate in un solo tempo si fermava a 7.

Alla fine del match, perso comunque da Philly, un quasi imbarazzato Bol dichiarò:

" Ne ho messo uno, poi due, vedevo i miei compagni che mi gridavano: Vai avanti! Continua a tirare! "

Poi gli spettri sollevati da quella gara si assopirono, e l’aereo dei Sixers si allontanò dal deserto. I numeri di Manute dalla distanza tornarono umani per tutto il resto della stagione: 20 triple realizzate in 80 partite. E quei Sixers erano così inguardabili che coach Moe fu licenziato solo 4 giorni dopo la partita della America West Arena. Da quel giorno, Bol impiegò ben 17 gare per segnare un altro canestro da tre. Ne avrebbe realizzati solamente altri cinque fino alla fine della sua carriera.

Ma ai più nostalgici piace ancora ricordare quella notte folle, nella quale un gigante decise che la realtà poteva essere ciò che voleva, perché nulla era stato ancora scritto. In un incrocio di deserti, destini segnati e strani spiriti.

Manute Bol Charles BarkleyOther Agency

Gli ultimi anni e l'arrivo di un nuovo Bol

Il resto della carriera del sudanese si riassume brevemente: nel 1994 passò ai Golden State Warriors, poi un periodo di pellegrinaggio presso squadre minori tra cui l’italiana Libertas Forlì, per la quale giocò solo due partite. Dedicò il resto della sua vita all’aiuto delle comunità sudanesi più bisognose e oppresse, donò fondi per aiutare il processo di liberazione di un Sudan messo in ginocchio dalla guerra. Morì nel 2010, ufficialmente a soli 47 anni, ma per i pochi che contarono quelle famose cicatrici sulla sua testa, molti di più. La dinastia del centro sudanese è portata avanti dai suoi 10 figli.

Bol Bol, nato anch’egli in Sudan, sembra essere il figlio destinato a consacrarsi in NBA. A soli 21 anni è alto 2,18 metri “and counting” come direbbero gli americani. Perché Bol Bol, a detta di molti, abbina la straordinaria statura del padre all’educazione cestistica statunitense. Più abile da 3 punti e nel palleggio, sembra rappresentare la tanto ricercata concretizzazione di quella assurda notte vissuta dal padre 17 anni fa. Dopo essersi allenato al rinomato college di Oregon, Bol è stato selezionato al draft dai Miami Heat, che l’hanno subito scambiato ai Denver Nuggets. Dopo un periodo di addestramento speso nella Development League con numeri incoraggianti, il giovane centro è stato richiamato in prima squadra, pronto a far rivivere alla folla NBA quei magici momenti fatti di 3 sole sillabe: B-O-L.