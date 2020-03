L’emergenza Coronavirus è ormai una realtà mondiale e non esistono più Nazioni di Serie A o B. Certo è che l’Italia è forse la Nazione che, suo malgrado, si è accorta per prima della gravità del Virus iniziando a pagare per prima appunto, le conseguenze di quella che a tutti gli effetti è una pandemia.

Aiuti verso i reparti di terapia intensiva degli Ospedali Italiani sono arrivati dai personaggi dello spettacolo, sportivi, persone comuni, italiani che semplicemente vogliono poter fare la loro parte.

Lo stesso deve aver pensato Marco Belinelli, dal Texas - San Antonio - col pensiero fisso alla sua Italia. "So quant’è importante il lavoro dei medici e degli infermieri, specialmente adesso. Non sono mai stato così orgoglioso di essere italiano” Così ha detto Marco Belinelli che si è mosso quindi in prima persona per aiutare la sua terra, anche da San Antonio.

Beli infatti, in accordo con la NBPA, sta aiutando finanziariamente l’Ospedale di Bologna nella sua lotta contro il COVID-19, contribuendo all’acquisto di apparecchiature sanitarie. Gran bel gesto Beli, #distantimauniti.