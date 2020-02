Marco Belinelli ricorda Kobe Bryant: "Per me era tutto, pensavo fosse indistruttibile"

" Per me era tutto. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di parlarci. Per me era un idolo e un eroe. Pensavo fosse indistruttibile, invece è successa questa tragedia. E' stata una cosa terribile "

Così Marco Belinelli, dopo la sfida contro i Los Angeles Clippers, ha voluto ricordare Kobe Bryant ai microfoni di Sky Sport. Per gli Spurs ci sarà un doppio appuntamento a Los Angeles dopola gara contro i Clippers e Beli ne è certo, la partita contro i Lakers sarà ancora più emozionante.

" Siamo arrivati domenica e siamo andati subito a vedere il murales e tutto quello che c'era per Kobe allo Staples Center, i fiori, le scritte, le dediche. È stata una giornata molto emozionante e penso che domani lo sarà ancora di più. Abbiamo la partita contro i Lakers, da un punto di vista emotivo sarà devastante "

Sempre ai microfoni di Sky Sport, Marco Belinelli riserva altre parole per Kobe Bryant, decisamente particolari, perché Kobe era considerato un po' italiano per la sua infanzia tra Pistoia, Reggio Emilia, Rieti e Reggio Calabria e per la lingua parlata correttamente.

" Ricordo la prima partita contro di lui: ero nervoso, mi ricordo le prime parole che mi rivolse. Per me ricevere un saluto minimo da parte sua era incredibile. Ciao Marco, come va?, in italiano: è indimenticabile. Quella volta gli chiesi anche la maglia e la tengo a casa, conservata come un cimelio unico che terrò per sempre con me "