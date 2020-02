Melli al Rising Stars all'All-Star Game? Lui non ci vuole credere: "Stavo andando alle Bahamas"

Incredibile, ma vero. Anche Nicolò Melli avrà una sua parte nel week end dell’All-Star Game, venendo chiamato per la partita del Rising Stars (i migliori giocatori ai primi due anni di NBA) a seguito dell’infortunio di DeAndre Ayton. Il giocatore dei New Orleans Pelicans stava per partire per le Bahamas per il viaggio di nozze con sua moglie, ma ha dovuto cambiare i piani per essere con i migliori giocatori della NBA a Chicago.

" Ho dovuto cambiare tutti i miei piani, ma va bene così. Dovevo andare alle Bahamas con mia moglie. Sono molto felice di aver cambiato i miei piani. È l'All-Star game, potrebbe essere un'esperienza irripetibile e sono sicuro che mi divertirò. Quando me l'hanno detto non ci volevo credere. Ho subito risposto: 'è uno scherzo'? "

Solitamente l’evento Rising Stars vede giocatori giovani in campo (ai primi due anni di NBA), mentre Melli è un classe ’91 (29 anni) ma non è comunque il più ‘vecchio’ di tutti i tempi...

" È vero. Solitamente nel Rising Stars tutti i giocatori hanno 19 o 20 anni, forse 22. Io ho 29 anni e questo lo rende ancora più eccitante per me "

Ci sarà la sfida contro Zion Williamson (suo compagno di squadra)

" Non so se farò il difensore in questa partita. Tutti cercheranno di godersi la giornata e di divertirsi il più possibile "

Non riesci ad andare alle Bahamas con tua moglie per il viaggio di nozze?

" Andrò comunque alle Bahamas "