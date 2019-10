NBA 2019-20, i pronostici di Eurosport: Lakers-Clippers per l'anello, Giannis favorito per l'MVP

Dopo una lunga e scoppiettante estate, con tanti cambi di maglia che hanno rivoluzionato ogni gerarchia, è pronta a partire la nuova stagione NBA 2019-20, sicuramente una delle più equilibrate degli ultimi anni. Per questo motivo abbiamo raccolto il parere di 15 giornalisti della reazione di Eurosport su 10 temi "caldi", tra cui inevitabilmente le squadre che vinceranno l'Est, l'Ovest e infine il titolo! Di seguito le preferenze su 10 domande 10 per prepararsi al meglio al campionato che scatta nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre.

1. Mercato estivo scoppiettante: quale è stato il cambio di maglia più sorprendente?

2. Chi vincerà il premio di Rookie dell'anno?

3. Quale giocatore avrà la "breakout season", farà il salto di qualità per diventare un All Star?

4. Chi vincerà il titolo di MVP, miglior giocatore?

5. E' l'anno delle "coppie": quale è la più intrigante e potenzialmente più efficace?

6. Chi è il miglior giocatore tra quelli non in NBA?

7. Chi dei tre italiani, Belinelli, Gallinari e Melli, giocherà i playoff?

8. Chi vincerà la Eastern Conference e andrà alle Finals?

9. Chi vincerà la Western Conference e andrà alle Finals?

10. Quale sarà la squadra campione NBA 2019-20?