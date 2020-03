NBA, Adam Silver dichiara: "Almeno 30 giorni di stop alle partite"

Nella notte, il commissioner della NBA, Adam Silver, ha scritto una lettera a tutti i tifosi che seguono la massima lega professionistica americana per spiegare con precisione quanto sta accadendo all’interno della stessa, dopo la sospensione delle partite generata dal rapido evolvere degli eventi in tema di coronavirus COVID-19 e dalla positività di Rudy Gobert e Donovan Mitchell degli Utah Jazz. Questo il testo della lettera:

" Cari fan NBA, come sapete, abbiamo temporaneamente sospeso la nostra stagione in risposta alla pandemia di coronavirus. Abbiamo preso questa decisione per salvaguardare la salute e il benessere di tifosi, giocatori e chiunque sia connesso con il nostro gioco e il pubblico generale. Questo stop durerà almeno 30 giorni e intendiamo riprendere la stagione quando e se questo sarà sicuro per tutte le parti in causa "

"Nel frattempo, continueremo a coordinarci con esperti di malattie infettive e di salute pubblica insieme con le autorità governative per determinare protocolli di sicurezza al fine di riprendere le nostre partite. Mentre sviluppiamo il percorso appropriato per partite ed eventi NBA in futuro, vi terremo informati su ogni cambiamento qualora ci sia. I biglietti già comprati per una gara rinviata saranno mantenuti per il giorno in cui sarà riprogrammata. Se le partite non saranno giocate, o lo saranno in arene vuote, le squadre lavoreranno con i tifosi per un credito su una futura gara o un rimborso. Vi consigliamo di visitare NBA.com per le ultime notizie, gli aggiornamenti e opzioni interattive per rimanere a contatto con il gioco. Sarà possibile trovare anche linee guida per mantenere al sicuro e in salute voi stessi e le vostre famiglie. Questa rimane una situazione complicata e in rapida evoluzione, che ci ricorda che siamo parte di una più larga società con una responsabilità di guardare ognuno all’altro. Questo è ciò che la NBA continuerà a fare, e siamo grati per la vostra comprensione e il vostro essere i migliori fan nello sport. Cordiali saluti, Adam“.

Tra le righe della lettera, non è difficile leggere nella dicitura “almeno 30 giorni” una speranza di riprendere in tale arco di tempo, ma anche la consapevolezza che lo stop potrebbe durare ancora di più. Questo emerge da un’intervista dello stesso Silver, rilasciata alla TNT, in cui ammette che non se ne sa abbastanza per poter dare un margine di decisione più ampio. Di certo che c’è, una volta che si riprenderà, non è per nulla chiaro come si terminerà la stagione allo stato attuale delle cose. Ammesso che finisca.

