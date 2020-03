La pandemia COVID-19 stimola anche l’ingegno. La notizia che arriva dagli Stati Uniti è infatti piuttosto interessante, oltre che bizzarra. L'NBA starebbe infatti pensando di concludere la stagione in una o al massimo due città; creando così le condizioni di sicurezza a livello di arene, campi di allenamento, alberghi e test per il coronavirus, per poter ricominciare a disputare partite e finire quindi il torneo.

Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, una delle città prescelte potrebbe essere Las Vegas (che ospita già la Summer League della NBA al Thomas & Mack Center e al Cox Pavilion), ma in questo caso senza affidarsi alle due strutture e ricreare un unico tetto in uno dei maxi resort della Strip. Questa soluzione garantirebbe lo spettacolo di avere tutte le franchigie nello stesso luogo, per altro abbastanza iconico quanto si parla di maxi spettacoli, da sempre unico intrattenimento che offre Las Vegas.

Non solo il Nevada però. Un altro posto suggerito è quello delle Bahamas, sempre replicando il campo in una delle enormi sale di un albergo riconvertito a playground per i fenomeni del basket americano.

E un’altra opzione vede la NBA trasferirsi in blocco in un campus universitario del Midwest, dove per ora i casi di COVID-19 sono significativamente più bassi rispetto al resto del paese.

L’idea di avere un’unica location dove le squadre possano dormire, allenarsi, mangiare e rimanere in salute per poter quantomeno ricominciare a giocare sembra la più percorribile, ma si tratta comunque di una sfida. Quel che è certo è che l’idea di fondo, “volontà” di LeBron o meno (che si era detto contrario a giocare senza pubblico), è che se si ricomincerà, sarà senza tifosi sugli spalti e con il minor numero di persone possibili coinvolte.