NBA Christmas Day: i 76ers travolgono i Bucks, i Celtics sbancano Toronto, Rockets ko coi Warriors

Toronto Raptors-Boston Celtics 102-118

La maratona NBA a Natale si apre a Toronto, Canada, casa dei campioni in carica, che per la prima volta ospitano un match del "Christmas Day". I Raptors però, ridotti ai minimi termini, alla terza gara in quattro giorni e privi di Siakam, Marc Gasol e Powell, perdono nettamente contro i Boston Celtics che, a loro volta, interrompono una serie di 8 sconfitte di fila in Canada e sbancano la ScotiaBank Arena per la prima volta dal 4 aprile 2015. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 30 punti con 6 rimbalzi e 4 assist, soprattutto 10 su 13 al tiro e 5 su 7 da tre. Per Boston è la quarta vittoria di fila, la 21esima in stagione.

La partita vede un avvio lanciato dei Raptors, 10-0, poi però Boston si sveglia, risponde e sorpassa sul 15-14 con un canestro a rimbalzo di Tatum. L'ingresso in campo di Kanter e Grant Williams lancia i Celtics che puniscono la zona di Toronto e vanno al primo riposo avanti 28-19. La squadra di Nick Nurse, in difficoltà, trova energia da Chris Boucher e torna a -3 (32-35) ma Kemba Walker e Jaylen Brown segnano a ripetizione e danno il +10 a Boston che all'intervallo conduce 55-47. E' nel terzo periodo che la sfida di spezza: Brown e Walker mitragliano dall'arco, Toronto fatica a replicare e così Boston dilaga fino a +19 (67-86). In avvio di ultimo quarto i Raptors hanno l'ultimo sussulto per portarsi a -14 (74-88) grazie a VanVleet ma Wanaker replica subito portando i Celtics a +20 (74-94), poi sono Hayward e ancora Jaylen Brown a produrre il 112-90 che chiude il discorso.

Jaylen Brown, Toronto Raptors-Boston CelticsGetty Images

Boston vince la sfida a rimbalzo, 45 a 34, e chiude col 50% al tiro (46-92): oltre ai 30 punti di Brown ci sono i 22 di Kemba Walker e i 14 di Hayward. Per i Raptors spicca VanVleet, 27 punti, bene Chris Boucher, 24 con 6 rimbalzi e 2 stoppate.

Toronto Raptors : Ibaka 12, Anunoby 5, Lowry 14, VanVleet 27, McCaw 2, Boucher 24, Hollis-Jefferson 6, S. Johnson 6, T. Davis 6, Brissett, Miller, Thomas ne. All. Nurse.

: Ibaka 12, Anunoby 5, Lowry 14, VanVleet 27, McCaw 2, Boucher 24, Hollis-Jefferson 6, S. Johnson 6, T. Davis 6, Brissett, Miller, Thomas ne. All. Nurse. Boston Celtics: Tatum 11, Theis 13, Hayward 14, Walker 22, J. Brown 30, Ojelye, G. Williams 4, Kanter 12, Edwards, Waters 2, Wanamaker 6, Green 2, Langford. All. Stevens.

* * *

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 121-109

L'atteso scontro al vertice della Eastern Conference, con le due più credibile candidate a giocarsi un posto alle prossime Finals, è un dominio dei Philadelphia 76ers che travolgono i Milwaukee Bucks con una difesa notevole e con 21 triple a bersaglio, record per il Christmas Day e primato pareggiato per la franchigia. I 76ers giocano duri, convinti e concentrati fin dalla palla a due, dominando la miglior squadra e miglior difesa della Lega, reduce da 21 vinte nelle ultime 22 giocate. La squadra di Brett Brown ha sei uomini in doppia cifra, un Joel Embiid dominante da 31 punti con 11 rimbalzi, un Ben Simmons da quasi tripla doppia con 15, 14 assist e 7 rimbalzi, un Tobias Harris da 22 punti con 5 triple e un Korkmaz da 16 con 4 triple in uscita dalla panchina. Soprattutto la difesa di Phila tiene l'MVP Giannis Antetokounmpo a 18 punti con 8 su 27 al tiro (0 su 7 da tre), pur se il greco aggiunge 14 rimbalzi e 7 assist; il migliore dei Bucks è Middleton, 31, mentre George Hill ne aggiunge 15 dalla panchina.

La sfida del Wells Fargo Center è equilibrata per quasi un quarto, chiuso sul 38-30 dai 76ers guidati da uno straripante Embiid già a 14 punti e con 6 bombe a segno. Nel secondo periodo i Bucks si scuotono con una clamorosa schiacciata in contropiede di Antetokounmpo per il -11 ma Philadelphia appare più concentrata, ha più energie e colpisce a ripetizione da fuori: le triple di Richardson e Harris valgono il +14 sul 53-39, Milwaukee non trova soluzioni, Budenholzer cerca aiuto dalla panchina ma ha poco a parte George Hill. Invece Phila non si ferma, tiene il piede sull'acceleratore e va al riposo lungo avanti 69-48 dopo un canestro del vivace Korkmaz. Nella ripresa la musica non cambia, Giannis e i Bucks continuano a sbattere sul muro difensivo dei 76ers che poi in attacco trovano sempre tiri ottimi, e le mettono, punendo anche il tentativo degli avversari di mettersi a zona: Embiid è immarcabile, Simmons segna in transizione il +23, Horford mette la tripla del +25 e successivamente lo imitano Harris e Korkmaz con altri tre missili, a cui segue un nuovo bersaglio di Simmons per il massimo vantaggio sul +29 (95-67). Al 36' la gara è in archivio sul 100-73. Nell'ultimo periodo i 76ers abbassano il livello di tensione, Milwaukee ne approfitta e, presa per mano da Middleton e Sterling Brown, risale fino al -9 (115-106). A chiudere i conti ci pensa Horford con un'altra, l'ennesima, la 21esima tripla di serata, quella del definitivo 121-109!

E' una vittoria molto più che normale per Philadelphia perchè fa capire l'immenso potenziale che hanno i 76ers e conferma il perchè erano considerati da molti la vera grande favorita a Est, anche meglio di Milwaukee che, viceversa, non è riuscita a superare un esame davvero importante per rafforzare una leadership che ora appare meno evidente.

Philadelphia 76ers : Harris 22, Horford 11, Embiid 31, Richardson 18, Simmons 15, Scott 3, Ennis 2, Burke 3, Korkmaz 16, Pelle ne, O'Quinn ne, Neto ne, Milton ne. All. B. Brown.

: Harris 22, Horford 11, Embiid 31, Richardson 18, Simmons 15, Scott 3, Ennis 2, Burke 3, Korkmaz 16, Pelle ne, O'Quinn ne, Neto ne, Milton ne. All. B. Brown. Milwaukee Bucks: G. Antetokounmpo 18, Middleton 31, B. Lopez 11, Matthews 4, DiVincenzo 6, Ilyasova 7, R. Lopez 2, Hill 15, Connaughton 5, Korver 3, Wilson ne, T. Antetokounmpo ne, S. Brown 7. All. Budenholzer.

* * *

Golden State Warriors-Houston Rockets 116-104

Sorpresa al Chase Center dove la gara in teoria più scontata delle prime tre del Christmas Day NBA si rivela quella più equilibrata e col finale che nessuno si aspettava, ovvero la vittoria dei Golden State Warriors sugli Houston Rockets! I "Dubs", ultimi nella Western Conference e protagonisti di un'annata con tanti infortuni e tanti problemi, tirano fuori l'orgoglio, giocano con più voglia e hanno la meglio su dei Rockets piatti e apatici, che nel finale vengono "azzannati" dalla truppa di Steve Kerr: trascinati da un Draymond Green ispirato e decisivo, i Warriors centrano la terza vittoria di fila e per la prima volta in stagione superano una squadra con record superiore al 50%.

Draymond Green, Golden State Warriors-Houston RocketsGetty Images

Proprio Green chiude con 20 punti, 11 rimbalzi e 2 triple pesantissime nel finale, 20 anche per D'Angelo Russell, 18 per Glenn Robinson mentre il protagonista assoluto è Damion Lee: il cognato di Steph Curry firma una prova da 22 punti, 15 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 10 su 10 ai liberi, in doppia doppia già ne primo tempo, 17 più 11, roba che non si vedeva da Kevin Durant nell'ottobre 2016. In casa Rockets ci sono i 30 punti con 12 rimbalzi di Russell Westbrook (ma 11 su 32 al tiro e 0 su 8 da tre) e 24 punti con 11 assist di Harden con 6 su 10 dall'arco ma un solo libero tentato e sbagliato, la cifra più indicativa visto che lui comanda l'NBA con quasi 13 tiri liberi tentati di media.

Il match di San Francisco vede un avvio incoraggiante dei Warriors guidati da Russell e Green per il 13-5, ma poi Houston si sveglia, trova punti da Westrbook, triple dei panchinari McLemore e Clark, e alla prima pausa è avanti 29-28. Nel secondo periodo si accende James Harden, il "Barba" realizza tre bombe siderali e serve un assist per Capela, e i Rockets volano a +13 sul 53-40. Sembra un momento chiave del match ma Damion Lee prende per mano Golden State e la riporta sotto con grande coraggio, segnando da tre e conquistando diversi tiri liberi. A fine primo tempo la gara è di nuovo equilibrata sul 68-64 per i texani che hanno un Harden a 19 punti. In avvio di ripresa Houston resta davanti, torna a +7 con una bomba di House ma i Warriors si rifanno sotto col solito Lee, e poi Draymond Green segna 7 punti praticamente filati per il sorpasso sull'84-83. A quel punto Golden State è in gas, segnano anche Russell e Chris, e allo scadere Bowman trova il bersaglio per il 92-87. Nel quarto periodo Harden riporta davanti Houston con la bomba del 97-96 a 8' dalla fine ma lì si chiude di fatto il match: i Rockets segneranno solo 2 punti nei successivi 7 minuti mentre i Warriors fanno impazzire il Chase Center a suon di triple, due di Robinson e due di Draymond Green, letale quella del 115-99 a 2' dalla sirena conclusiva.

Golden State Warriors : D. Green 20, Robinson III 18, Cauley-Stein 10, Lee 22, Russell 20, Chriss 6, Spellman, Paschall, Bowman 4, Evans 8, Burks 8, Poole ne, Smailagic ne. All. Kerr.

: D. Green 20, Robinson III 18, Cauley-Stein 10, Lee 22, Russell 20, Chriss 6, Spellman, Paschall, Bowman 4, Evans 8, Burks 8, Poole ne, Smailagic ne. All. Kerr. Houston Rockets: Tucker 7, House 18, Capela 10, Westbrook 30, Harden 24, Clark 3, Chandler, Rivers 6, McLemore 6, Clemons ne, Frazier ne, Hartenstein ne. All. D'Antoni.

* * *