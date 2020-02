NBA: gravissimo infortunio per Jeremy Lamb, stagione finita

Infortunio molto serio per Jeremy Lamb. La guardia ventisettenne degli Indiana Pacers, durante il match di ieri contro i Toronto Raptors, si è dovuto fermare dopo due tiri liberi, tirati da zoppicante, per quello che inizialmente sembrava un fastidio di poco conto.

La realtà, invece, è ben diversa: non soltanto Lamb ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma anche quella del menisco e del condilo femorale. In breve, per lui la stagione è finita e, con ogni probabilità, neanche nella prossima scenderà in campo dall’inizio, data la tradizionale lungodegenza che accompagna simili infortuni.

Lamb stava viaggiando a 12.5 punti e 4.3 rimbalzi di media, il suo secondo miglior rendimento da quando è in NBA, e si era rivelato importante opzione tattica per i Pacers, nei quali è al suo primo anno dopo quattro stagioni agli Charlotte Hornets.

