Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida più attesa era sicuramente quella tra Houston e i Lakers. Ha vinto Los Angeles per 124-115 grazie ad un fantastico terzo quarto da 32-17. LeBron James e compagni consolidano così il loro primo posto nella Western Conference, mentre per i Rockets si comincia a parlare di crisi dopo la terza sconfitta consecutiva ed un sesto posto che non può per nulla soddisfare. James è il migliore tra gli ospiti con la doppia doppia da 31 punti e 12 assist, mentre a Houston non bastano i 35 di Westbrook e i 34 di Harden.

Se da una parte comandano i Lakers, dall’altra dominano i Milwaukee Bucks, sempre più in vetta alla Eastern Conference. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di coach Mike Budenholzer, che supera agevolmente i Brooklyn Nets per 117-97. Già avanti di quindici punti all’intervallo, i Bucks hanno poi amministrato il vantaggio nei restanti due quarti. Doppia doppia per Giannis Antetokounmpo con 29 e 12 rimbalzi, mentre il migliore di Brooklyn è Kyrie Irving con 17.

E’ uno strepitoso Devin Booker quello che trascina i Phoenix Suns al successo in casa dei Boston Celtics. Finisce 123-119 per i Suns, che sono quasi sempre stati in vantaggio nel match e che sono riusciti a controllare nel finale la rimonta dei padroni di casa. Come detto Booker è il grande protagonista con una tripla doppia sfiorata (39, 10 rimbalzi e 9 assist), ma ottimo anche il contributo di Deandre Ayton (26 e 15 rimbalzi). A Boston non bastano Marcus Smart da 37 e 8 assist e Jayson Tatum da 26 e 10 rimbalzi.

Del ko di Boston ne approfittano subito Toronto e Philadelphia. I Raptors superano i Celtics in classifica grazie alla vittoria in casa dei Minnesota Timberwolves per 122-112 grazie soprattutto ai 29 di Fred Van Vleet, mentre i Sixers, al terzo successo consecutivo, si avvicinano a Boston dopo aver superato i New York Knicks per 90-87 con Ben Simmons da 21, 8 assist e 7 rimbalzi.

Serata a riposo per Danilo Gallinari, ma i suoi Oklahoma City Thunder vincono lo stesso in casa contro i Portland Trail Blazers per 119-106 grazie a Chris Paul da 30 e 7 assist. Solo cinque minuti e zero punti, invece, per Nicolò Melli nella sconfitta di New Orleans contro i Los Angeles Clippers. Roboante 133-130 con gli attacchi che dominano sulle difese e con i Clippers che fanno loro la partita in rimonta nell’ultimo quarto (31-20). Kawhi Leonard chiude con 39, mentre ai Pelicans non basta la tripla doppia di Lonzo Ball (18, 11 assist e 10 rimbalzi).

Tornano subito alla vittoria gli Utah Jazz, che superano 123-101 i Sacramento Kings grazie a Rudy Gobert da 28 e 15 rimbalzi. Altra super prestazione della nottata quella di Zach LaVine (42) che guida la pazzesca rimonta di Chicago su Cleveland. I Bulls recuperano 15 punti di svantaggio nell’ultimo quarto e si impongono 118-116.

Fanno festa anche i Golden State Warriors, che vincono in casa contro gli Orlando Magic per 109-95 con D’Angelo Russell da 26 e 12 assist. Tutto davvero molto facile per i Detroit Pistons, che dominano contro gli Atlanta Hawks, vincendo 136-103 con 27 di Derrick Rose.

I risultati della notte

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 97-117

Boston Celtics – Phoenix Suns 119-123

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 103-136

New York Knicks – Philadelphia 76ers 87-90

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 118-116

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 112-122

Golden State Warriors – Orlando Magic 109-95

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 115-124

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 119-106

Utah Jazz – Sacramento Kings 123-101

