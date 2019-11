Nella notte italiana si sono disputate sei partite della regular season NBA 2019-2020. Il solito James Harden con 39 punti, dei quali 19 nell’ultimo quarto, cui aggiunge 9 assist, abbatte fuori casa i New Orleans Pelicans, nelle fila dei quali ci sono 24 punti di J.J. Redick, 19 di Josh Hart, 18 più 11 assist di Jrue Holiday, 13 più 12 rimbalzi di Derrick Favors, non ha giocato Nicolò Melli. Per gli Houston Rockets, che sono al quarto successo consecutivo, anche 26 punti di Russell Westbrook e 11 più 20 rimbalzi di Clint Capela. Continuano a vincere i Boston Celtics che si confermano miglior squadra in assoluto della Lega con l’ottavo successo consecutivo grazie a 29 punti di Kemba Walker (8 su 14 da tre) e 25 più 11 rimbalzi di Jaylen Brown, ai Dallas Mavericks non bastano i 34 punti più 6 rimbalzi più 9 assist di Luka Doncic.

Con un ultimo quarto da 25-10 i Los Angeles Clippers interrompono una serie di tre vittorie consecutive dei campioni in carica dei Toronto Raptors sovrastandoli soprattutto a rimbalzo, 66 a 38, per loro 21 punti di Lou Williams, 14 più 11 rimbalzi di Montrezl Harrell, 10 più 12 rimbalzi di Jarrychal Green, tutti partendo dalla panchina, 12 più 11 rimbalzi più 9 assist della loro stella Kawhi Leonard pur limitato a 2 su 11 dal campo, per i canadesi 16 punti più 10 rimbalzi e 6 assist di Pascal Siakam. 33 punti di Andrew Wiggins e 8 rimbalzi e 6 assist di Karl Anthony Towns regalano il successo esterno ai Minnesota Timberwolves contro i Detroit Pistons cui non bastano i 25 di Luke Kennard e gli 11 più 12 rimbalzi di Andre Drummond.

Due liberi nel finale di Dillon Brooks, 21 punti per lui, sono decisivi nella vittoria esterna dei Memphis Grizzlies sui San Antonio Spurs, Jaren Jackson aggiunge 24 punti, Jonas Valanciunas 18 più 12 rimbalzi, per i texani 19 di LaMarcus Aldridge, per Marco Belinelli 7 punti e 2 assist con 2 su 4 da tre in 16 minuti. Infine, continua la caduta libera dei Golden State Warriors, battuti in casa dagli Utah Jazz che ne hanno tre oltre il ventello: 25 punti con 11 su 12 dal campo più 14 rimbalzi di Rudy Gobert, 23 più 8 rimbalzi più 6 assist di Donovan Mitchell, 22 più 7 assist di Mike Conley. Per i californiani, alla quarta sconfitta consecutiva e privi dei loro uomini migliori, inutili i 33 punti più 8 assist per D’Angelo Russell. Di seguito il riepilogo dei risultati della notte.

I risultati della notte

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 114-120

Boston Celtics-Dallas Mavericks 116-106

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 109-113

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 116-122

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 98-88

Golden State Warriors-Utah Jazz 108-122

