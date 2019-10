Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate.

Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist di Malcolm Brogdon. La notte racconta anche del primo successo dei New York Knicks, che sconfiggono i Chicago Bulls per 105-98 dopo aver piazzato un parziale di 15-0 negli ultimi tre minuti per bilanciare un primo quarto da 15-33. Fondamentali i 28 punti di Bobby Portis, uno dei tre con RJ Barrett e Julius Randle ad andare in doppia doppia, mentre risultano inutili per i Bulls le belle prove di Zach LaVine, Wendell Carter e Lauri Markkanen.

Un maestoso Joel Embiid (36 punti e 13 rimbalzi) permette ai Philadelphia 76ers di vincere sul campo degli Atlanta Hawks per 103-105, con Vince Carter che sbaglia la tripla della vittoria. Per i padroni di casa 25 punti di Trae Young. I campioni NBA, i Toronto Raptors, gestiscono piuttosto bene il match con gli Orlando Magic vincendo per 104-95, mandando cinque uomini in doppia cifra, Kyle Lowry a 26 punti e Pascal Siakam a 24. Per i Magic 24 di Jonathan Isaac.

James Harden tira ben sotto il 40% dal campo, ma i suoi 40 punti, grazie al 21/22 dalla lunetta, li realizza lo stesso e consente agli Houston Rockets di battere gli Oklahoma City Thunder per 116-112, anche con una tripla doppia sfiorata da Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi, 9 assist). Per OKC 22 a testa di Dennis Schroder e Shai Gilgeous-Alexander, con Danilo Gallinari a quota 17 in quasi 35 minuti di impiego. I Golden State Warriors escono da New Orleans dando la quarta sconfitta consecutiva ai Pelicans (123-134), con tripla doppia di Draymond Green (16, 17 e 10) e il trio Steph Curry-D’Angelo Russell e Damion Lee a quota 26, 24 e 23 punti. Per i Pelicans 27 di Brandon Ingram, con Nicolò Melli a quota 2 in 12 minuti. Vincono i San Antonio Spurs per 113-110 sui Portland Trail Blazers, con 27 punti di DeMar DeRozan e 21 di Derrick White, oltre ai 7 in 17 minuti di Marco Belinelli. Per i Blazers 28 con 9 rimbalzi e 7 assist di Damian Lillard, che però sbaglia il tiro da tre della parità.

Vittoria agevole per i Milwaukee Bucks sui Cleveland Cavaliers, che non tengono più il passo dopo il primo quarto e cedono 129-112. Sette gli uomini in doppia cifra per i Bucks, con Khris Middleton a 21 punti e Giannis Antetokounmpo per una volta “normale” (14 con 10 rimbalzi e 7 assist). Per i Cavs doppia doppia di Tristan Thompson e Kevin Love. I Phoenix Suns subiscono una bruciante sconfitta dagli Utah Jazz per 95-96 perché Devin Booker commette fallo su Donovan Mitchell a quattro decimi dalla fine, facendogli fare 1/2 in lunetta e permettendogli oltretutto di sbagliare il secondo per perdere tempo. Risultano così vani i 21 dello stesso Booker di fronte ai 25 del suo giustiziere e ai 29 di Bojan Bogdanovic.

Con una valida prestazione di squadra i Denver Nuggets espugnano l’arena dei Sacramento Kings per 94-101: per gli ospiti 18 di Jamal Murray e 17 di Gary Harris, per i padroni di casa, che pagano la brutta difesa del terzo quarto, 24 e 13 rimbalzi di Richaun Holmes e 20 di De’Aaron Fox. Chiudono la notte i Los Angeles Clippers, che si sbarazzano senza troppi problemi degli Charlotte Hornets per 111-96, scavando il solco nel terzo periodo. Più che buona serata per Kawhi Leonard con 30 punti, ma anche per Lou Williams con 23. Dall’altra parte 17 di Terry Rozier e 15 di Malik Monk.

I risultati della notte

