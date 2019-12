Si sono disputate nove partite nell’appena trascorsa notte NBA. Molte sono state le emozioni, alcune anche con una certa vena italiana. Andiamo a scoprire cos’è successo nelle arene americane.

Vittoria sul filo di lana per i Cleveland Cavaliers, che proteggono la Quicken Loans Arena per 100-98 sugli Charlotte Hornets con una grandissima prova di Terry Rozier, autore di 35 punti, che vanifica i 23 di Collin Sexton e le doppie doppie di Kevin Love e Tristan Thompson. I Campioni NBA dei Toronto Raptors, invece, vanno a vincere per 99-112 sul parquet dei Detroit Pistons con la tripla doppia di Kyle Lowry (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), i 26 di Pascal Siakam e i 25 con 13 rimbalzi di Serge Ibaka. Lodevole, ma vano lo sforzo di Andre Drummond (22 e 18).

Un canestro a 9 secondi dalla fine del supplementare di Wendell Carter Jr. regala la vittoria ai Chicago Bulls nella trasferta contro i Washington Wizards per 109-110. Il mattatore della serata è però Lauri Markkanen con 31 punti, con Zach LaVine che ne aggiunge 24. Per i Wizards 26 di Davis Bertans e 22 di Bradley Beal. La vera grande sorpresa, però, arriva dai Philadelphia 76ers, che cadono in casa contro i Miami Heat per 104-108 nonostante una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi di Joel Embiid. Dall’altra parte, infatti, ci sono cinque uomini in doppia cifra con Kendrick Nunn a quota 26 e Bam Adebayo a 23.

I New Orleans Pelicans (con Nicolò Melli che non mette piede in campo) vanno a vincere in casa dei Minnesota Timberwolves per 99-107, sfoggiando un grande Brandon Ingram da 34 punti, capace di neutralizzare i 27 di Andrew Wiggins (anche se va detto che Minnesota si è ritrovata priva di Karl-Anthony Towns). Chi, invece, risulta protagonista è Danilo Gallinari: ci sono 20 suoi punti nella vittoria degli Oklahoma City Thunder per 126-122 sui Memphis Grizzlies: lo stesso bottino lo raccoglie Shai Gilgeous-Alexander, ma l’attore principale è Dennis Schroder che raggiunge quota 31. Dall’altra parte 27 di Brandon Clarke e 24 di Jonas Valanciunas.

I Denver Nuggets battono per 114-103 gli Orlando Magic con 33 punti di Jamal Murray e doppie doppie di Paul Millsap e Nikola Jokic; dall’altra parte 20 punti per Nikola Vucevic. I Boston Celtics vanno a casa dei Dallas Mavericks (ancora privi di Luka Doncic) e tornano con un 103-109 molto utile, con il trio Kemba Walker-Jaylen Brown-Jayson Tatum che assomma da solo 82 punti (32, 26 e 24 rispettivamente). Per i Mavs 23 con 13 rimbalzi di Kristaps Porzingis. Con 31 punti (e 13 assist) di Damian Lillard e 30 di CJ McCollum, oltre ai 16 e 23 rimbalzi di Hassan Whiteside, i Portland Trail Blazers superano per 122-112 i Golden State Warriors (26 per D’Angelo Russell).

I risultati della notte

