Notte NBA particolarmente concitata, quella appena passata, con ben dieci partite che si sono succedute nell’arco del sabato americano. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Aprono i Milwaukee Bucks, che cominciano senza problemi con i Miami Heat grazie al trio Giannis Antetokounmpo-Khris Middleton-Kyle Korver in evidenza già alla fine della prima metà di gara (70-53) e che alla fine chiude con .rispettivi 29 (e 17 rimbalzi), 25 e 14 punti. Il problema è che gli Heat si risvegliano e, guidati da Goran Dragic e dalle doppie doppie di Bam Adebayo e Justise Winslow, prima rischiano di vincere nei tempi regolamentari (Bucks salvati da una correzione a canestro di Antetokounmpo), poi chiudono i conti al supplementare per 126-131. Anche i Los Angeles Clippers vanno KO, nonostante i 28 di Montrezl Harrell e i 27 con 10 assist di Kawhi Leonard, perché i Phoenix Suns trovano uno splendido Devin Booker da 30 punti per trovare il 130-122 finale.

Se Bucks e Clippers piangono, qualcuno che ride c’è: i Boston Celtics, dopo una prima metà di gara conclusa in svantaggio, chiudono con un netto 118-95 sui New York Knicks, ed è Kemba Walker il grande protagonista grazie ai suoi 32 punti, mentre dall’altra parte ce ne sono 26 di RJ Barrett. Vincono anche i campioni NBA, i Toronto Raptors, che regolano con buona facilità i Chicago Bulls per 108-84 grazie a cinque uomini in doppia cifra e Pascal Siakam che scrive 19 sul tabellino. Soffrono, invece, gli Houston Rockets (126-123) nel battere i New Orleans Pelicans, sorretti da un grande Brandon Ingram (35 punti e 15 rimbalzi) e da Josh Hart (23); servono la tripla doppia di Russell Westbrook (28, 10 rimbalzi e 13 assist), i 29 di James Harden e la tripla sbagliata da Hart sulla sirena per far sì che i Rockets riescano a mantenere inviolato il proprio parquet. Per Nicolò Melli altra buona prestazione: 10 punti in 11 minuti con 4/5 da due e 2/3 in lunetta: i Pelicans, pur con Zion Williamson out, e al netto dell’ovvia differenza che esiste tra lui e Melli, hanno trovato mani sicure cui affidarsi.

Vincono anche i Philadelphia 76ers, che battono per 111-117 i Detroit Pistons pur senza Joel Embiid, ma con i 29 punti di Tobias Harris, i 23 di Al Horford e i 13 con 10 assist di Ben Simmons a bilanciare i 31 di Derrick Rose versione partente dalla panchina. Vittoria lottatissima per i San Antonio Spurs sui Washington Wizards: nel 124-122 è decisivo l’errore sulla sirena di Bradley Beal, in precedenza autore di 25 punti e 11 assist (per i Wizards anche 23 di Davis Bertans e 19 di Ish Smith). In casa Spurs comandano LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan, 27 e 26 punti rispettivamente. Per Marco Belinelli 2 punti in poco più di 12 minuti.

Successo anche per gli Atlanta Hawks, che portano a casa la vittoria contro gli Orlando Magic per 103-99 grazie a un maestoso Trae Young, che realizza 39 punti in poco meno di 36 minuti ed è autentico trascinatore dei suoi, nonostante dall’altra parte ci siano cinque uomini in doppia cifra con Evan Fournier a 23 punti e Nikola Vucevic in doppia doppia a 16 e 10 rimbalzi. Facile successo, invece, per gli Utah Jazz, che passano letteralmente sopra i Sacramento Kings per 113-81, con Bojan che vince su Bogdan il duello dei Bogdanovic con 26 punti contro 10 (è bene ricordare che i due non sono parenti e nemmeno connazionali: uno è serbo, l’altro croato). Successo anche per i Cleveland Cavaliers, che mettono KO gli Indiana Pacers, costretti a capitolare per 110-99 nonostante i 30 punti e 10 assist di Malcolm Brogdon, perché dall’altra parte le doppie doppie di Tristan Thompson e Kevin Love (che sfiora la tripla doppia, mancandola per un solo assist) fanno la differenza.

Questi i risultati della notte NBA:

Milwaukee Bucks-Miami Heat 126-131 OT

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 111-117

Atlanta Hawks-Orlando Magic 103-99

New York Knicks-Boston Celtics 118-95

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 110-99

Chicago Bulls-Toronto Raptors 108-84

Houston Rockets-New Orleans Pelicans 126-123

San Antonio Spurs-Washington Wizards 124-122

Utah Jazz-Sacramento Kings 113-81

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 130-122

federico.rossini@oasport.it