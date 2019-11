Sono cinque le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks ed ancora una volta una super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno è il grande protagonista nel successo della sua squadra sul campo degli Houston Rockets per 137-123. Difese sicuramente ballerine e attacchi che dominano, in particolare quello di Dallas nel primo quarto, chiuso in favore degli ospiti 45-29. Per Houston è stato un continuo inseguire l’avversario, ma i Rockets sono arrivati anche ad un solo possesso di distanza, prima che Doncic non decidesse di chiudere i conti nell’ultimo quarto. Alla fine per lo sloveno ci sono a referto 41 punti e 10 assist, ma Dallas ha ottime prestazioni anche da Tim Hardaway Jr (31) e Kristaps Porzingis (23 e 13 rimbalzi). James Harden sfiora la tripla doppia (32, 11 assist e 9 rimbalzi), ma vive una serata da 2/15 al tiro da tre. A Houston non bastano i 27 punti di Russell Westbrook e la doppia doppia di Clint Capela (21 e 22 rimbalzi).

Quinta vittoria di fila anche per i Los Angeles Clippers, che allo Staples Center dominano contro i New Orleans Pelicans per 134-109. Padroni di casa che hanno subito allungato nel primo quarto (40-27), per poi amministrare il vantaggio nei successivi due, ed infine chiudere i conti definitivamente nell’ultimo (34-22). Super prestazione dalla panchina di Montrezl Harrell (34 e 12 rimbalzi), mentre per Kawhi Leonard e Paul George ci sono rispettivamente 26 e 18 punti. Gioca sedici minuti Nicolò Melli, che mette a referto 5 punti e 3 rimbalzi con 1/5 dall’arco.

Restando nella Western Conference e nelle posizioni di vertice, ci sono i Denver Nuggets, che hanno sconfitto i Phoenix Suns per 116-104. Decisivo l’ultimo quarto, che ha visto Jokic e compagni costruire un parziale di 37-27 in loro favore. Per il lungo serbo, però, partita deludente da soli 8 punti in 32 minuti ed il migliore è stato Paul Milsap con 23.

Vittoria nel derby per i Brooklyn Nets, che battono 103-101 i New York Knicks, sempre più ultimi nella Eastern Conference. Nonostante l’assenza di Kyrie Irving, Brooklyn vince una partita importante e che ha sempre avuto in controllo, ma che ha dovuto fare sua nei secondi finali con i liberi di Joe Harris. Il migliore dei Nets è Spencer Dinwiddie con 30 punti, mentre a New York non bastano i 26 di Marcus Morris Sr.

Colpo esterno dei Sacramento Kings, che espugnano Washington per 113-106 grazie ai 26 punti di Harrison Barnes e ai 21 di Bogdan Bogdanovic. Ai Wizards non bastano i 20 e 8 assist di Bradley Beal.

I risultati della notte

Houston Rockets – Dallas Mavericks 123-137

New York Knicks – Brooklyn Nets 101-103

Washington Wizards – Sacramento Kings 106-113

Denver Nuggets – Phoenix Suns 116-104

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 134-109