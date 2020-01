In questa notte NBA si sono giocate quattro partite, sufficienti però a offrire un quadro di sorprese, emozioni e grandi prestazioni particolarmente variegato. Tra le note più alte della notte, il big match tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics e Danilo Gallinari che, al netto delle voci di mercato che lo riguardano (lo vorrebbero parecchie franchigie), continua a fare da trascinatore per i suoi Oklahoma City Thunder.

Approfittando di una notte “normale” di James Harden (17 punti) e di una generale scarsa vena degli Houston Rockets, a parte i 34 di Russell Westbrook, i Thunder riescono infatti a portare a casa un prestigioso 113-92 nel quale Gallinari è di gran lunga il miglior giocatore della partita con 23 punti, 11 rimbalzi e 4 assist nei 28 minuti in campo. Molto positivi anche Shai Gilgeous-Alexander con 20 punti e Chris Paul con 18, in quest’incontro condotto fin dal primo quarto, finito sul 37-21 per Oklahoma City.

Joel Embiid non c’è? Nessun problema: i Philadelphia 76ers trovano un’altra soluzione per battere i Boston Celtics per 109-98, che porta il nome di Josh Richardson e dei suoi 29 punti, che si aggiungono ai 19 di Ben Simmons, ai 17 di Al Horford e ai 16 di Tobias Harris. Ai Celtics, che crollano nell’ultimo quarto, non bastano i 26 di Kemba Walker, i 24 di Marcus Smart e i 15 con 10 rimbalzi di Jayson Tatum.

I Minnesota Timberwolves cercano di restare attaccati al treno dell’ottavo posto a Ovest, aggiornando il proprio record a 15-22 con la vittoria sui Portland Trail Blazers per 116-102 maturata nei due quarti centrali (31-13 e 41-27, totale 72-40). Andrew Wiggins è l’uomo della sera, con 23 punti e 8 assist, ma in doppia cifra vanno anche altri cinque uomini, mentre dall’altra parte non bastano i 20 di Damian Lillard e i 15 con 14 rimbalzi di Hassan Whiteside.

Gioiscono al supplementare, invece, i Cleveland Cavaliers, che vincono in casa dei Detroit Pistons per 112-115. Derrick Rose, pur in una serata da 27 punti, sbaglia i due tiri più importanti, quello della vittoria nell’ultimo quarto e quello della parità nell’overtime. A fronte di un Andre Drummond stoico, che gioca vanamente per 49 minuti con 28 punti e 23 rimbalzi, i Cavs si godono la notte da 35 e 14 di Tristan Thompson, oltre che i 20 di Darius Garland e i 18 di Collin Sexton.

I risultati della notte

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 112-115 dts

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 109-98

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 116-102

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 113-92

