Ben 11 le partite che si sono svolte nella notte NBA. Aprono i Los Angeles Lakers che vanno a vincere, 96-87, in casa degli Orlando Magic, trascinati dalla tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist di Lebron James. Rispondono a tono i Los Angeles Clippers che, nella prima da ex di Kawhi Leonard sul campo dei Toronto Raptors, si impongono 112-92 contro i canadesi. James Harden ne mette 55 e anche gli Houston Rockets trionfano in trasferta, 116-110, contro i Cleveland Cavaliers.

Kemba Walker ne segna 44, ma i Boston Celtics cadono, 117-122, in casa degli Indiana Pacers, trascinati dai 29 punti di Malcom Brogdon e dai 15 con 14 rimbalzi ed 8 assist di Domantas Sabonis. Sono sufficienti, invece, i 40 di Devonte Graham per permettere ai Charlotte Hornets di espugnare il campo dei Brooklyn Nets con il risultato di 113-108. Vincono in trasferta anche gli Utah Jazz, 127-116, contro i Minnesota Timberwolves. Decisivi i 30 di Donovan Mitchell.

Tweet: Zach LaVine ispirato

Stravincono i Chicago Bulls, 102-136, contro degli Atlanta Hawks in crisi d’identità, decisivi i 35 di Zach LaVine. A sorpresa, invece, i Memphis Grizzlies espugnano, 115-108, il campo dei Phoenix Suns, con 24 punti del sophomore Jarren Jackson Jr. Continuano imperterriti nella loro marcia i Milwaukee Bucks che, tra le mura amiche, si impongono 112-127 contro i New Orleans Pelicans. Per stanotte l’assenza di Giannis Antetokounmpo non ha inciso.

Perdono gli OKC Thunder di Danilo Gallinari, 93-94, contro i Sacramento Kings. Per l’azzurro ci sono 14 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Serve un supplementare ai New York Knicks per vincere, 124-119, la sfida tra fanalini di coda con i Golden State Warriors. Decisiva la doppia doppia da 36 e 10 rimbalzi di Marcus Morris.

I risultati della notte

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 87-96

Toronto Raptors -Los Angeles Clippers 92-112

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 110-116

Indiana Pacers-Boston Celtics 122-117

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 108-113

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 116-127

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 136-102

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 108-115

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 127-112

Sacramento Kings-OKC Thunder 94-93

Golden State Warriors-New York Knicks 119-124