Si sono giocate ben dieci partite nella notte NBA, grande spettacolo negli USA con alcune big in campo. I Lakers sconfiggono ancora gli Utah Jazz in back-to-back, dopo averli battuti ventiquattro ore fa si ripetono a Denver lanciando un importante messaggio a tutta la concorrenza. La franchigia di Los Angeles si impone per 121-96 trascinata da un’ottima difesa e dalle troppe palle perse dai padroni di casa (addirittura 19), sotto i riflettori i soliti Anthony Davis (26 punti, 9 su 11 dal campo) e LeBron James (20 punti e 12 assist), agli Utah non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell e i 23 di Bojan Bogdanovic.

I Milwaukee Bucks sono letteralmente inarrestabili e conquistano la tredicesima vittoria consecutiva imponendosi sul campo dei Detroit Pistons per 127-103: si tratta della striscia vincente più lunga per questa squadra dal 1973-1974, dopo un mese e mezzo di regular season è la miglior formazione in NBA. La prova di Giannis Antetokounmpo è stata sbalorditiva con 35 punti e 9 rimbalzi in 28 minuti di gioco.

Questa volta non riesce la rimonta agli Oklahoma City Thunder. Terrance Ferguson manca la tripla del possibile pareggio (103-103) a 17 secondi dal termine e gli Indiana Pacers vincono in trasferta per 107-100, settimo successo nelle ultime otto uscite con TJ Warren (24 punti) e Domantas Sabonis (17 punti, 13 rimbalzi) in grandissima evidenza, tra le fila dei Thunder da annotare la prova del nostro Danilo Gallinari (18 punti, 7 rimbalzi, quattro triple in meno di sei minuti nel corso del terzo quarto).

I Dallas Mavericks salgono a un record di 15-6 dopo aver battuto i Minnesota Timberwolves, nona affermazione nelle ultime dieci uscite per la compagine del solito Luka Doncic (22 punti, 7 rimbalzi, 6 assist) e di un ottimo Dwight Powell (24). I Boston Celtics liquidano i Miami Heat per 112-93 in uno degli scontri al vertice della combattuta Eastern Conference, superlativa prestazione di Jaylen Brown che ha messo a segno 31 punti ben affiancato da Kemba Walker (28) mentre a Miami non è bastato un gigantesco Jimmy Butler da 37 punti. Orlando Magic recupera dieci punti di svantaggio ai Phoenix Suns dopo il primo quarto e si impone per 128-114 spinta soprattutto da Aaron Gardon (32): tra le fila dei padroni di casa ben sei giocatori hanno chiuso in doppia cifra mentre i Suns, sempre con Ricky Rubio a mezzo servizio, incappano nella settima sconfitta nelle ultime nove partite.

I Brooklyn Nets si stanno rialzando dopo un difficile avvio di stagione e infilano la sesta vittoria nelle ultime otto partite battendo in trasferta gli Atlanta Hawks: massimo stagionale di Garrett Temple (27), 24 punti di Spencer Dinwiddie, 23 dell’ex Taurean Prince e ai padroni di casa non può bastare un vertiginoso Trae Young (39 punti, 10 assist) per evitare il 17esimo ko di un’annata da incubo. Gli Charlotte Hornets liquidano i Golden State Warriors per 106-91 ed è ancora una volta l’ottimo playmaker Devonte’ Graham a mettersi in luce: 10 triple e 33 punti complessivi accompagnati da 7 rimbalzi e 9 assist. I Warriors salutano il rientro di D’Angelo Russell dopo una distorsione al pollice destro ma la stagione dei vice campioni in carica è sempre più problematica. Infine i Chicago Bulls vincono la seconda partita consecutiva (non era mai successo in questa stagione) imponendosi in casa contro i Memphis Grizzlies per 106-99: 25 punti di Zach LaVine e doppia doppia di Wendell Carter jr (16+13) per avere la meglio su Jonas Valanciunas (32) e compagni.

I risultati della notte

Charlotte Hornets-Golden State Warriors 106-91

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 103-127

Orlando Magic-Phoenix Suns 128-114

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 118-130

Boston Celtics-Miami Heat 112-93

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 106-99

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 121-114

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 96-121

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 127-116