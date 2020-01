Sono dieci le partite di una notte NBA, che vedeva il duello a distanza tra LeBron James e Luka Doncic. A vincere è stata la stella dei Los Angeles Lakers, che si sono imposti per 129-114 contro i Dallas Mavericks. Match che si è deciso già nel primo quarto, con i gialloviola avanti addirittura di diciotto punti (45-27). Settima vittoria consecutiva per i Lakers, che ottengono il successo anche senza Anthony Davis, ma con LeBron James da 35 punti e 16 rimbalzi, mentre a Dallas non basta la doppia doppia di Luka Doncic (25 punti e 10 rimbalzi).

Serata che vedeva in campo anche due italiani. Migliori fortune le ha avute sicuramente Nicolò Melli. L’ex Milano torna a giocare e lo fa anche abbastanza bene con 7 punti in 13 minuti di impiego nel successo dei suoi New Orleans Pelicans sui New York Knicks per 123-111 (28 punti di Brandon Ingram). Solo due minuti in campo e zero punti, invece, per Marco Belinelli, che sta finendo ai margini dei San Antonio Spurs, sconfitti comunque 134-121 dai Memphis Grizzlies, nonostante DeMar DeRozan da 36 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

Ottava vittoria consecutiva per gli Utah Jazz, che, dopo un inizio di stagione un po’ sottotono, hanno finalmente trovato la quadra e sono assolutamente tra le squadre più temibili anche in ottica play-off nella Western Conference. Utah domina in casa contro gli Charlotte Hornets per 109-92 grazie alla solita doppia doppia di Rudy Gobert (15 punti e 13 rimbalzi) e ai 20 punti, uscendo dalla panchina, di Jordan Clarkson.

Vince anche l’altra squadra di Los Angeles. I Clippers infliggono la settima sconfitta di fila ai Golden State Warriors, vincendo per 109-100 allo Staples Center. Match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto un parziale da parte dei padroni di casa di 36-17. Super prestazione di Kawhi Leonard, che ha messo a referto 36 punti e 9 rimbalzi, mentre dalla panchina Lou Williams ne aggiunge 21 e 8 assist.

Tutto molto facile per i Milwaukee Bucks, che chiudono la pratica Sacramento Kings già nel primo quarto (34-18). Alla fine è 127-104 per l’attuale miglior squadra della Eastern Conference. Doppia doppia per Khris Middleton (27 punti e 11 rimbalzi) e buono anche il contributo dalla panchina di Donte DiVincenzo (18). Serata un po’ opaca per Giannis Antetokounmpo, che mette a referto “solo” 13 e 10 rimbalzi.

Cadono i Miami Heat, secondi ad Est, per mano di Brooklyn. Finisce 117-113 per i Nets, che vincono un match combattuto e che si è deciso solamente nelle battute finali. Doppia doppia per Spencer Dinwiddie (26 e 14 rimbalzi), mentre a Miami non bastano i 33 di Jimmy Butler.

Vittoria di Indiana su Chicago (116-105, con Myles Turner da 27 e 14 rimbalzi) e di Washigton su Atlanta (111-101, 29 per Jordan McRae). Bel successo anche dei Phoenix Suns, che si impongono 98-94 sugli Orlando Magic con 24 punti di Devon Booker.

I risultati della notte

Washington Wizards – Atlanta Hawks 111-101

New York Knicks – New Orleans Pelicans 111-123

Brooklyn Nets – Miami Heat 117-113

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105-116

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 134-121

Phoenix Suns – Orlando Magic 98-94

Utah Jazz – Charlotte Hornets 109-92

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 114-129

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 106-127

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 109-100