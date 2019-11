Notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto.

LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, mentre sia Anthony Davis che Dwight Howard vanno in doppia doppia (25 e 11 l’uno, 14 e 13 l’altro). Per gli Spurs 18 e 11 di Dejounte Murray, 16 e 10 di Rudy Gay. 3 i punti di Marco Belinelli in 15’20” di impiego.

Qualche chilometro più in là, a Cleveland, emerge ancora chiarissima la stella di Luka Doncic, che trova anch’egli una tripla doppia da 29 punti, 14 rimbalzi e 15 assist nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Cavaliers per 111-131. Oltre al successo, l’altra notizia è che non è sua l’unica anima dei Mavericks, perché nell’ultimo quarto, quando la franchigia ospite scappa via, i protagonisti sono Kristaps Porzingis (18 punti) e Boban Marjanovic (12). Per i Cavs 29 di Kevin Love.

Cadono, e molto pesantemente, gli Houston Rockets, travolti da un primo quarto di proporzioni incredibili dei Miami Heat: 46-14. Finisce 129-100, ed è grande notte per sei uomini in doppia cifra relativamente ai padroni di casa, con Duncan Robinson a quota 23 e Meyers Leonard a 21. Per i Rockets James Harden resta nella sua versione “normale”, da 29 punti, mentre delude Russell Westbrook che si ferma a quota 10. Vincono invece i Los Angeles Clippers, che scappano nell’ultimo periodo con gli Utah Jazz, sconfitti 105-94. Kawhi Leonard chiude la sua notte a 30 punti, seguito da Montrezl Harrell con 19; per i Jazz non bastano i 36 di un Donovan Mitchell in gran serata.

Successo anche per gli Indiana Pacers, che costruiscono nella prima metà di gara le fondamenta per il 108-95 finale. TJ Warren piazza 26 punti, mentre l’altro TJ, Leaf, va in doppia doppia con 13 e 15 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano i 21 di Zach LaVine e i 20 con 10 rimbalzi di Wendell Carter. I Sacramento Kings, infine, passano in maniera anche parecchio altisonante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks devono soccombere per 92-113 e hanno un desolante record di 1-6. Va in doppia cifra tutto il quintetto dei Kings, con De’Aaron Fox a 24 punti, Buddy Hield a 22 e Harrison Barnes a 19. Per i Knicks 28 di Marcus Morris e 22 di RJ Barrett.

I risultati della notte

Indiana Pacers-Chicago Bulls 108-95

New York Knicks-Sacramento Kings 92-113

Miami Heat-Houston Rockets 100-129

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 96-103

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks 111-131

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 105-94

