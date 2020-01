Sono cinque le partite della notte NBA. I Philadelphia 76ers si confermano una squadra fortissima in casa, dove dominano anche i Los Angeles Lakers, nettamente sconfitti per 108-91. Al Wells Fargo Center, i Sixers hanno vinto 21 delle 23 partite giocate, con la sola Milwaukee capace di avere nella lega di avere uno stesso record davanti ai propri tifosi. Philadelphia si è portata subito sul +10 a fine primo quarto e poi ha amministrato e aumentato questo vantaggio nei restanti tre quarti.

Tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che ha chiuso con 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma importantissimi per i Sixers i 29 punti di Tobias Harris. E’ una notte comunque storica per LeBron James, che, con i suoi 29 punti finali, è diventato il terzo miglior marcatore di sempre nella storia della NBA, superando Kobe Bryant. Ai Lakers, inoltre, non sono bastati i 31 punti di Anthony Davis.

Quarto successo consecutivo per gli Utah Jazz, che si confermano al secondo posto della Western Conference dopo la vittoria per 112-107 contro i Dallas Mavericks. Doncic e compagni sono partiti fortissimo (36-25), ma Utah ha prima rimontato e poi ha allungato in maniera definitiva nell’ultimo con un parziale di 32-23. Donovan Mitchell è il miglior marcatore tra i Jazz con 25 punti, ma importante anche la doppia doppia di Rudy Gobert (22 punti e 17 rimbalzi); mentre ai Mavs non sono bastati i 25 punti di Luka Doncic.

Nottata di riposo per Danilo Gallinari, che non è sceso in campo nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro i Minnesota Timberwolves per 113-104. Doppia doppia di Chris Paul con 25 punti e 10 assist e decisivi anche i 26 punti dalla panchina di Dennis Schroder; mentre ai T’Wolves non bastano i 37 punti di Karl-Anthony Towns e soprattutto la prima tripla doppia della carriera di Shabazz Napier (10 punti, 13 assist e 10 rimbalzi).

I 44 punti, con anche 10 rimbalzi, di Zach LaVine sono decisivi per i Chicago Bulls nella vittoria sul campo dei Cleveland Cavaliers per 118-106. Sono, invece, 45 i punti segnati da Kyrie Irving nel successo dopo un tempo supplementare dei Brooklyn Nets contro i Detroit Pistons (121-111), a cui non sono bastati i 27 punti di Derrick Rose, che aveva trovato il pareggio ad un secondo dalla fine dell’ultimo quarto.

I risultati della notte

Utah Jazz – Dallas Mavericks 112-107

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 111-121 d.t.s

Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 106-118

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 104-113

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 108-91

