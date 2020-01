Giornata (o nottata, a seconda delle preferenze) con cinque partite in NBA, tutte capaci di regalare grandi emozioni dal primo all’ultimo minuto, anche senza tempi supplementari sui parquet d’America interessati e con una curiosa situazione occorsa: Clippers e Lakers in campo a poche ore di distanza allo Staples Center di Los Angeles.

Entrambe le franchigie “losangeline”, peraltro, portano a casa la vittoria. I primi sono i Clippers, che nel pomeriggio californiano superano i New York Knicks per 135-132 in una partita tiratissima, contrassegnata dall’assenza di Kawhi Leonard e dall’uscita per falli di Paul George, fino a quel momento autore di 32 punti, a sei minuti dalla fine. A dargli una mano ci pensano, dalla panchina, Montrezl Harrell e Lou Wililams, che chiudono rispettivamente a quota 34 e 32. Non bastano ai Knicks i 38 di un ispirato Marcus Morris e i 34 di RJ Barrett.

I Lakers, a stretto giro di posta, rispondono con la vittoria sui Detroit Pistons per 106-99, nonostante una gran prova degli ospiti. LeBron James, pur meno brillante di altre occasioni, regala al pubblico la sua novantesima tripla doppia in carriera con 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, mentre delle 20 stoppate gialloviola, ben 8 sono di Anthony Davis (24 e 11). Dall’altra parte non bastano un gran terzo quarto, i 28 punti di Derrick Rose, i 12 e 18 rimbalzi di Andre Drummond. Particolarmente attive le due panchine: da una parte 13 punti di Alex Caruso, dall’altra 14 di Svi Mykhailiuk e 13 di Langston Galloway.

Non bastano 40 punti di Devin Booker a regalare ai Phoenix Suns la quindicesima vittoria, dal momento che i Memphis Grizzlies passano per 114-121. Pur con Kelly Oubre e DeAndre Ayton in doppia doppia, i padroni di casa devono arrendersi di fronte ai 30 punti di Jonas Valanciunas, ben supportato da una valida prova corale, nella quale spiccano i 19 di Dillon Brooks e il contenimento della rimonta Suns dal -19 nell’ultimo quarto.

I Miami Heat continuano a recitare il ruolo di sorpresa e battono i Portland Trail Blazers per 122-111, trovando uno splendido Goran Dragic da 29 punti e 13 rimbalzi e anche un’ottima prova di Bam Adebayo (20). Senza fortuna le prestazioni di Damian Lillard (34 e 12 assist) e di Hassan Whiteside (21 e 18 rimbalzi), in una notte nella quale si vedono davanti il 52.2% da due e il 40.9% da tre degli Heat.

Vittoria netta dei Minnesota Timberwolves alla Quicken Loans Arena, dove i Cleveland Cavaliers cadono per 103-118 complice un secondo periodo da 42 punti degli ospiti. La notte è tutta dell’intero quintetto di Minnesota, in cui spicca Gorgui Dieng con 22 punti e 13 rimbalzi, ma anche Shabazz Napier si fa apprezzare arrivando a quota 21. Per i Cavs 28 di Dante Exum, 19 di Collin Sexton e 15 con 12 rimbalzi di Ante Zizic, anche se dalle parti di Cleveland il vero argomento di discussione è l’ormai impossibile convivenza tra Kevin Love e la franchigia.

