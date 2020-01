Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida tra Los Angeles Lakers e New York Knicks. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i padroni di casai. Risultato finale 117-87 e migliore in campo un LeBron James che ne piazza 31.

La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di Derrick Rose e 23 punti e 20 rimbalzi di una Andre Drummond che potrebbe salutare la franchigia del Michigan a breve. Vincono in trasferta, con il risultato di 101-99, anche i Portland Trail Blazers contro i campioni in carica dei Toronto Raptors. Fondamentali i 28 punti del reddivivo Carmelo Anthony.

Servono un supplementare e 28 punti di Chris Paul per permettere a Oklahoma City di vincere 111-103 a Brooklyn contro i Nets. Assente Danilo Gallinari, il quale può comunque sorridere dato il grande momento dei suoi, che ora si trovano in settima posizione a Ovest e hanno ormai un bel vantaggio su tutti gli inseguitori. Gioiscono anche i Sacramento Kings che trionfano in Arizona 114-103 contro degli opachi Phoenix Suns. Miglior marcatore un DeAron Fox da 27 punti.

I giovani Memphis Grizzlies continuano a stupire e, grazie al successo interno odierno, 112-119, contro i Minnesota Timberwolves, si avvicinano ulteriormente all’ottava posizione nella Western Conference. Incanta il rookie Ja Morant, al momento numero uno della sua classe, che ne mette 25 con 7 assist, così come un Dillon Brooks da 28 punti e un Jarren Jackson Jr. da 21.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 113-115

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 99-101

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder 103-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 119-112

Phoenix Suns-Sacramento Kings 103-114

Los Angeles Lakers-New York Knicks 117-87

