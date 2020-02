Notte particolarmente interessante, quella appena passata in NBA con nove incontri sui parquet d’America. Dai Lakers che mantengono il secondo miglior record della lega alle varie battaglie per i playoff (Grizzlies-Trail Blazers-Spurs-Pelicans a Ovest, Magic-Wizards a Est), andiamo a vedere in dettaglio quanto accaduto.

Nessun reale problema per i Dallas Mavericks, vittoriosi per 106-122 nella trasferta contro gli Orlando Magic grazie alle doppie doppie di Luka Doncic e Kristaps Porzingis (33 punti e 10 rimbalzi per lo sloveno, 24 e 10 per il lettone) e all’ottima serata di Maxi Kleber (26). Evan Fournier, dall’altra parte, realizza 28 punti, accompagnato da Nikola Vucevic con 27 e 12. Ok nel finale anche i Cleveland Cavaliers, che fanno uno sgambetto importante ai Washington Wizards per 108-113 con sette uomini in doppia cifra, tre in doppia doppia e Collin Sexton a quota 25 per neutralizzare i 26 di Bradley Beal.

Gli Indiana Pacers passano al Madison Square Garden e lo fanno per 98-106 contro i New York Knicks dopo aver sprecato un vantaggio di 22 punti nel terzo quarto, ridotto a 4 punti nelle fasi finali, poi gestite. 27 punti per T.J. Warren, 24 con 13 rimbalzi per Domantas Sabonis da una parte, 18 dalla panchina di Bobby Portis e 17 di RJ Barrett dall’altra. Vittoria casalinga, invece, per i Toronto Raptors, che si presentano all’intervallo con 24 punti di vantaggio sui Phoenix Suns e chiudono per 118-10. La notte è di quelle speciali per Pascal Siakam, che ne pesca una da 37 punti e 12 rimbalzi, ma anche il resto dei Raptors funziona, con complessivi sette uomini in doppia cifra. Per i Suns 21 di Devin Booker.

I Boston Celtics espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves per 117-127, ed è una partita il cui motivo di interesse principale sta nel fatto che in quattro vanno oltre i 20 punti per gli ospiti: Gordon Hayward (29), Jayson Tatum (28 e 11 rimbalzi), Jaylen Brown (25) e Daniel Theis (25 e 16 rimbalzi). Per i Timberwolves 27 di Malik Beasley, 19 di Naz Reid e 18 con 13 assist di D’Angelo Russell. Bella vittoria peer gli Oklahoma City Thunder, che sconfiggono i Denver Nuggets per 113-101 con un ottimo ultimo quarto e 29 punti dell’immortale Chris Paul, 19 con 17 rimbalzi di Steven Adams e 15 di Danilo Gallinari. Per i Nuggets 32 di Nikola Jokic e 21 di Jamal Murray.

I San Antonio Spurs (Marco Belinelli non entrato) battono d’autorità gli Utah Jazz, scavando un solco di 19 punti già dopo metà gara e finendo per 104-113. 23 i punti di Dejounte Murray, 18 quelli di DeMar DeRozan e sei, in generale, gli uomini in doppia cifra per coach Gregg Popovich. Dall’altra parte 18 di Rudy Gobert (con 14 rimbalzi) e di Emmanuel Mudiay. Pochi problemi anche per i Los Angeles Lakers, che controllano per 117-105 i Memphis Grizzlies con il combinato dei 32 punti di LeBron James e dei 28 con 13 rimbalzi di Anthony Davis a neutralizzare i 20 di Josh Jackson. Successo molto importante, infine, per i New Orleans Pelicans, che erodono lentamente la resistenza dei Portland Trail Blazers, sconfitti per 115-128. Oltre ai 25 punti di Zion Williamson, ai 20 di Jrue Holiday e ai 16 di Brandon Ingram, emerge bene Nicolò Melli con 13 punti e 5 rimbalzi in quasi 19 minuti di impiego.

I risultati della notte

Orlando Magic-Dallas Mavericks 106-122

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 108-113

New York Knicks-Indiana Pacers 98-106

Toronto Raptors-Phoenix Suns 118-101

Minnesota Timberwolves-Boston Celtic 117-127

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 113-101

Utah Jazz-San Antonio Spurs 104-113

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 117-105

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 115-128

