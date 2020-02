Nella notte appena trascorsa si sono disputati nove incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020. Spicca la vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Miami Heat, mentre i Toronto Raptors riescono a suonare la dodicesima sinfonia soltanto nell’ultimo minuto di gioco. A livello individuale, prestazione super per Nikola Jokic, che trascina i Denver Nuggets al colpo sul campo degli Utah Jazz. Andiamo dunque a vedere quanto accaduto oltreoceano.

Il big match della notte strizza l’occhio ai Los Angeles Clippers, che allo Staples Center superano i Miami Heat con il punteggio di 128-111. Ottima prova di collettivo del team allenato da Doc Rivers, che manda ben otto uomini in doppia cifra: tra questi il miglior realizzatore è Paul George, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. Per quanto riguarda la franchigia della Florida, invece, spiccano i 25 punti dalla panchina di Derrick Jones Jr. e la solita doppia doppia di Bam Adebayo (22 punti e 11 rimbalzi).

Quinta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che al TD Garden piegano gli Orlando Magic con il punteggio di 116-100. Il mattatore della serata bostoniana è Jayson Tatum, che realizza 33 punti e conduce i propri compagni a un successo che vale la terza posizione nella Eastern Conference. Agli ospiti non bastano i 26 di Evan Fournier e la doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Aaron Gordon. Continua il momento negativo, invece, per gli Utah Jazz, che incassano la quinta sconfitta di fila arrendendosi a domicilio ai Denver Nuggets per 95-98. Vittoria in rimonta per la franchigia del Colorado, che scende in campo con soli sette uomini a disposizione ed è letteralmente presa per mano da uno stratosferico Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 30 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, e da Jamal Murray, a segno con 31 punti.

I Toronto Raptors suonano la dodicesima sinfonia superando al cardiopalma gli Indiana Pacers con il punteggio di 119-118. A dominare la scena sono Kyle Lowry e Serge Ibaka, non a caso i protagonisti anche dell’azione offensiva che regala ai canadesi il successo a 30” dal termine: per la guardia da registrare 32 punti e 10 assist, mentre il nativo del Congo timbra 30 punti (tra cui la tripla della vittoria). Agli ospiti non bastano un secondo quarto spaziale (18-43 di parziale) e i 24 punti di Malcolm Brogdon. I Dallas Mavericks, privi di Luka Doncic, perdono in casa contro i Memphis Grizzlies per 107-121. Il top scorer per la franchigia del Tennessee è il rookie Ja Morant (21 punti), mentre per i texani non sono sufficienti i 32 punti (più 12 rimbalzi) di Kristaps Porzingis.

Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari battono a domicilio i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 109-103. Per l’azzurro, al centro di diverse voci di mercato negli ultimi giorni, sono da registrare 15 punti in 30 minuti, ma il miglior marcatore di OKC è il tedesco Dennis Schroder, autore di 30 punti. Per i Cavs è il quinto ko di fila: inutili i 23 punti di Collin Sexton. Vittoria interna anche per i Detroit Pistons, che regolano i Phoenix Suns per 116-108. Dominante Andre Drummond, in doppia doppia con 31 punti (14/19 al tiro dal campo) e 19 rimbalzi, mentre al team dell’Arizona non bastano i 30 punti di Kelly Oubre Jr.

Il solito Trae Young trascina gli Atlanta Hawks al successo sul campo dei Minnesota Timberwolves: il playmaker classe 1998 manda agli atti una doppia doppia da 38 punti e 11 rimbalzi e permette alla franchigia della Georgia di imporsi per 120-127. Infine, larghissima vittoria casalinga dei Brooklyn Nets, che liquidano i Golden State Warriors con il punteggio di 129-88. Il top scorer del team newyorkese è Caris LeVert con 23 punti, mentre per i californiani sono inutili i 17 di D’Angelo Russell.

I risultati della notte

