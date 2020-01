Cinque partite in questa notte NBA, capace di trovare un grandissimo protagonista in Brandon Ingram, protagonista di una spettacolare sfida con Donovan Mitchell all’interno dell’incontro tra New Orleans Pelicans e Utah Jazz, finito al supplementare. Occhi puntati anche sul big match tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics.

Dopo un supplementare, i Pelicans riescono a battere i Jazz per 138-132. Nicolò Melli gioca quasi 26 minuti, con 7 punti e 4 rimbalzi, ma i veri grandi uomini della partita sono da una parte Ingram, con 49 punti (nuovo record personale), e dall’altra Mitchell, con 46. In verità, New Orleans potrebbe vincere già alla fine dell’ultimo quarto, grazie a un bel jumper dalla media del numero 14, solo che Hayes commette fallo su Gobert, il quale fa 1/2 ai liberi, in cui poi l’uomo decisivo diventa Derrick Favors (21 e 11 rimbalzi); bene anche Lonzo Ball con 13 assist. Dall’altra parte non bastano i 26 di Bojan Bogdanovic e i 17 con 14 rimbalzi di Rudy Gobert.

Tra Bucks e Celtics, invece, a prevalere sono i padroni di casa per 128-123, il che vuol dire vittoria numero 37 per la franchigia che è sempre più favorita numero uno per avere il fattore campo a favore in tutte le sfide dei playoff. I Bucks dominano nel primo quarto (36-20), amministrano per ulteriori due, vanno sul +27, poi rischiano di subire la rimonta dei Celtics (privi di Jaylen Brown), che però meglio del -4 non riescono a fare. 32 punti e 17 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo e 23 per Khris Middleton (che chiude la partita dalla linea dei tiri liberi) da una parte, 40 e 11 di Kemba Walker e 24 di Marcus Smart dall’altra.

Per non essere da meno, Kawhi Leonard s’inventa una notte da 32 punti nel roboante successo per 122-95 sugli Orlando Magic allo Staples Center, benché sia ampio il contributo dei suoi compagni, 6 dei quali vanno in doppia cifra. Dall’altra parte 22 di Nikola Vucevic e 20 di Aaron Gordon. Anche i Phoenix Suns vincono con un largo scarto, 98-121 al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Funzionano bene le tre star: Ricky Rubio con 25 punti e 13 assist, DeAndre Ayton con 26 e 21 rimbalzi, Devin Booker con 29 Per i Knicks il solo a essere davvero in serata è Julius Randle, a quota 26.

Overtime anche tra Golden State Warriors e Denver Nuggets, con gli ospiti che si rendono protagonisti di una spettacolare rimonta dal -17 dell’intervallo (62-45) e dal -19 delle fasi iniziali del terzo quarto, vincendo per 131-134. Nikola Jokic, oltre ai 23 punti e 12 rimbalzi, piazza a 10″8 dalla fine il gancio del 113-113, con Alec Burks (25) che dall’altra parte fallisce la tripla del successo. I Nuggets rischiano poi di subire a propria volta il tiro del secondo supplementare, sbagliato però da Damion Lee (21). Per Denver grandi protagonisti anche Will Barton con 31 punti e Malik Beasley con 27.

I risultati della notte

New York Knicks-Phoenix Suns 98-121

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 128-123

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 138-132 dts

Golden State Warriors-Denver Nuggets 131-134 dts

Los Angeles Clippers-Orlando Magic 122-95

federico.rossini@oasport.it