Si sono giocate tre partite nella terza notte italiana della regular season NBA 2019-2020. Di seguito ecco i riepiloghi.

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 100-117

Il 21enne Trae Young inizia la sua seconda stagione in NBA col piglio di un veterano totalizzando 38 punti, 7 rimbalzi e 9 assist nel successo esterno degli Atlanta Hawks, al loro debutto stagionale, contro i Detroit Pistons, sconfitti dopo il successo esterno della notte scorsa contro gli Indiana Pacers. John Collins per gli ospiti aggiunge 18 punti e 10 rimbalzi e Jabari Parker 18 punti mentre Vince Carter, entrato a 5’08” dall’inizio del primo quarto, anche se con 0 punti diventa il primo giocatore di sempre in campo in 22 stagioni NBA. I padroni di casa erano in vantaggio per 63-60 al termine del primo tempo ma un parziale di 31-19 nel terzo quarto porta Atlanta in vantaggio, nell’ultimo periodo Detroit si riavvicina sul 92-98 ma un parziale di 7-0 per colpa di un paio di palle perse da Derrick Rose, 27 punti per lui di cui 15 nella prima metà gara, affonda definitivamente i Pistons per i quali Andre Drummond totalizza 21 punti e 12 rimbalzi.

Houston Rockets-Milwaukee Bucks 111-117

Malgrado abbia dovuto uscire per falli a oltre cinque minuti dalla fine, Giannis Antetokounmpo totalizza una straordinaria tripla doppia con 30 punti, 13 rimbalzi e 11 assist e i Milwaukee bucks non si fanno condizionare dall’uscita prematura della loro superstar restando avanti di 6 lunghezze dal 101-95 dopo aver effettuato una clamorosa rimonta in un match che vedeva in campo gli ultimi tre MVP di regular season: oltre a Giannis (2018-2019), James Harden (2017-2018), 19 punti e 14 assist per lui 2 su 13 dal campo e 14 su 14 ai liberi, ma soprattutto Russell Westbrook (2016-2017), approdato a Houston dopo 11 anni con gli Oklahoma City Thunders e totalizzatore di 24 punti, 16 rimbalzi e 7 assist all’esordio con la sua nuova squadra. I Bucks passano per la prima volta in vantaggio sul 91-90 all’inizio del quarto periodo con un parziale di 13-3 dopo essere stati sotto anche di 16 lunghezze nel terzo quarto e al termine del primo tempo, per loro Ersan Ilyasova aggiunge 13 punti e 11 rimbalzi partendo dalla panchina, per i Rockets 13 punti e 12 rimbalzi di Chris Capela.

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 122-141

21 punti e 9 assist per Kawhi Leonard, alla seconda partita coi Clippers dopo aver vinto l’anello con i Toronto Raptors e dopo il derby vittorioso contro i Lakers nel quale ha segnato 30 punti, batte ancora una volta, dopo esserci riuscito nelle ultime NBA Finals dopo gara-6 e venendone eletto MVP, i Golden State Warriors, che hanno inaugurato il loro nuovo impianto, la Chase Arena di San Francisco, abbandonando la Oracle Arena di Oakland. Sono addirittura 46 i punti segnati nel terzo quarto dalla franchigia di Los Angeles, arrivata a condurre anche di 31 lunghezze sul 104-73, per loro anche 20 punti di Patrick Patterson, 16 più 10 rimbalzi di Ivica Zubac, 18 dalla panchina di Montrezi Harrell, per i finalisti degli ultimi cinque playoff NBA e vincitori dei titoli del 2015, 2017 e 2018, 23 punti ma 2 su 11 da tre e 8 palle perse di Steph Curry, 20 di D’Angelo Russell, al debutto con Golden State.

