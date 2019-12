Sono state ben quattordici le sfide che si sono disputate questa notte nell’NBA. A far rumore è il ko dei Los Angeles Clippers che allo Staples Center cedono 107-120, con Donovan Mitchell autore di 30 punti per gli Utah Jazz. Decisivo l’ultimo quarto con gli ospiti che piazzano un parziale di 27-15 che taglia le gambe a Leonard e compagni. Va decisamente meglio all’altra formazione di Los Angeles, i Lakers, che espugnano il campo dei Portland Trail Blazer per 128-120, con LeBron James che ha guidato i suoi con ben 16 assist.

Nel big match della Eastern Conference, invece, colpaccio dei Toronto Raptors che vincono in casa dei Boston Celtics. Canadesi che così raggiungono proprio Boston a 22 vittorie e lo fanno con i 30 punti di Kyle Lowry e un match guidato fin dal primo quarto. Restando a est, non si fermano i Milwaukee Bucks, che battono Orlando 111-100 e lo fanno ancora una volta dovendo rinunciare a Giannis Antetokounmpo, in campo solo una manciata di secondi.

Altro scontro di vertice nella Eastern Conference, quello tra i Miami Heat e i Philadelphia 76ers: i padroni di casa si sono imposti di stretta misura per 117-116 dopo un tempo supplementare. Non bastano a Philadelphia i 35 punti e gli 11 rimbalzi di Joel Embiid, Miami consolida la seconda posizione. Seconda posizione, ma nella Western Conference, per i Denver Nuggets che battono Memphis 119-110 grazie al one man show di Nikola Jokic, autore di 31 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Sono 44, invece, i punti messi a segno da James Harden nella vittoria degli Houston Rockets sui Brooklyn Nets per 108-98, con un primo quarto devastante da parte dei ragazzi di Mike D’Antoni che si sono imposti per 42-20. Tornando, invece, a parlare di prestazioni monstre dei singoli, arriva l’ennesima vittoria dei Dallas Mavericks firmata Luka Doncic. Nel successo per 141-121 in casa dei Golden State Warriors, infatti, Doncic ha messo a referto 31 punti, 12 rimbalzi e 15 assist.

Doppio successo, invece, per gli italiani d’America. Con OKC ferma, vincono i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli contro i Pacers 120-98, con l’azzurro che torna nelle rotazioni, gioca 3 minuti e mezzo e segna 5 punti. Vittoria per 136-109, invece, per i San Antonio Spurs contro i Detroit Pistons che riporta la squadra di Popovich vicina alla zona playoff. Prestazione incolore, però, per Marco Belinelli, in campo 3 minuti, ma con uno zero a ogni voce del tabellino.

Le altre sfide hanno visto i New York Knicks portare a casa il secondo successo consecutivo, questa volta contro i Washington Wizards, mentre i Chicago Bulls hanno demolito gli Atlanta Hawks per 116-81. Vittoria anche per i Cleveland Cavaliers in casa dei Minnesota Timberwolves, mentre i Phoenix Suns hanno espugnato di misura il campo dei Sacramento Kings per 112-110.

I risultati della notte

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 119-110

Boston Celtics – Toronto Raptors 97-113

Miami Heat – Philadelphia 76ers 117-116

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 120-98

Washington Wizards – New York Knicks 100-107

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 116-81

Houston Rockets – Brooklyn Nets 108-98

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 88-94

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 111-100

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 136-109

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 121-141

Sacramento Kings – Phoenix Suns 110-112

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 120-128

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 107-120

Foto: Lapresse