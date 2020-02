Sono quattro le partite della notte NBA. C’era l’atteso scontro tra Zio Williamson e Giannis Antetokounmpo ed è stato vinto da quest’ultimo. Infatti i Milwaukee Bucks si sono imposti in casa dei New Orleans Pelicans per 120-108 grazie alla doppia doppia del greco, che ha chiuso con 34 punti e 17 rimbalzi. Partita che si è decisa nel terzo quarto, che ha visto Milwaukee costruire un parziale di 42-24. La prima scelta del Draft 2019 ha messo a referto 20 punti (5/19 al tiro), ma il migliore per i Pelicans è stato Brandon Ingram con 32 punti. Sedici minuti per Nicolò Melli, autore di una buona partita con 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Sconfitta anche per l’altro italiano impegnato nella notte NBA. Marco Belinelli, che potrebbe cambiare squadra negli ultimi giorni di mercato, ha chiuso con 11 punti in 15 minuti di gioco nel match perso dai suoi San Antonio Spurs per 129-102 contro i Los Angeles Lakers. Devastante la prova di LeBron James, che mette a referto 36 punti, 9 assist e 7 rimbalzi in un match che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo. A San Antonio non sono bastati i 28 punti di DeMar DeRozan.

La migliore prestazione individuale della serata, però, è quella di James Harden, che accarezza la tripla doppia chiudendo con 40 punti, 12 assist e 9 rimbalzi nel successo degli Houston Rockets per 125-110 sugli Charlotte Hornets. Inizio di partita complicato per la squadra di D’Antoni (22-34), che riesce poi a ribaltare tutto nel secondo quarto ed infine trovare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto (33-22). Tra gli ospiti ottima partita di Miles Bridges, che mette a referto 20 punti e 15 rimbalzi.

Sfiora la tripla doppia anche Nikola Jokic nel comodo successo dei Denver Nuggets sui Portland Trail Blarers per 127-99. Il centro serbo chiude con 29 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Match dominato da Denver, che all’intervallo si è trovata avanti di 26 punti (64-38). A Portland non bastano i 40 punti (20 a testa) della coppia Lillard/McCollum.

I risultati della notte

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 108-120

Houston Rockets – Charlotte Hornets 125-110

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 127-99

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 129-102

